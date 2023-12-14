Офицер ВСУ: Россияне хотят зайти на север Украины из Беларуси 14.12.2023, 16:33

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Киеву стоит быть к этому готовым.

Высокопоставленные лица в Вашингтоне боятся перехода полномасштабной войны в тупиковую фазу. При таком раскладе преимущество получит президент России Владимир Путин.

«Ставки огромны. Без новой стратегии и дополнительного финансирования Украина может проиграть войну. Украинские лидеры не осознают, насколько нестабильно дальнейшее финансирование США. Если не поменять стратегию, следующий год превратится в 1916-й — самый кровавый год Первой мировой войны. Тогда погибли тысячи молодых людей, а линия боевых действий почти не изменилась», — отмечает издание NYT.

Опрошенные «Фокусом» военные аналитики считают идею перехода Украины в оборону к началу нового года оправданным шагом. ВС РФ наступают по многим направлением, ВСУ нужно измотать потенциал врага с минимальными потерями и восстанавливать резервы до второй волны контрнаступления, считает руководитель программ по безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», капитан первого ранга в запасе Павел Лакийчук.

«Современные методы обороны — это не зарыться в окопы и ждать. Ее формы и методы не отметают тактические наступательные операции. Оборону надо держать, пока баланс сил не изменится», — прокомментировал эксперт.

Главная линия атаки вражеских войск находится на Востоке Украины, основная линия боестолкновений пролегает на шести направлениях — от Купянска до Угледара, говорит ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

Атак стоит ожидать и с северной стороны. Беларусь еще не сформировала силы для наступления, но захватчики могут быстро туда перекинуть боеспособные подразделения. Поэтому зимой важно укрепить позиции ВСУ фортификациями, чтобы не допустить больших потерь в будущем, акцентирует внимание эксперт.

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