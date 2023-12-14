МВД обязало белорусскую семью выплатить почти миллион налогов 2 14.12.2023, 17:00

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За что?

Управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилёвской области отчиталось в привлечении к ответственности за уклонение от уплаты налогов руководителей частной организации, которая занималась междугородними пассажирскими перевозками. Причем нарушители, как выразились в милиции — «семейный подряд перевозчиков». Теперь им предстоит возместить ущерб почти в миллион рублей.

Частное предприятие занималось перевозкой пассажиров по маршруту «Быхов-Могилев-Минск» и обратно. Как выяснили оперативники, на протяжении последних трех лет «c целью уклонения от уплаты налогов» его руководители «давали указания водителям» не выдавать пассажирам билеты на руки, тем самым скрывая реальный объём выручки, сообщили в МВД Беларуси.

В результате руководству предприятия удалось скрыть от налоговых органов порядка 1,77 млн рублей. При этом сэкономленные деньги бизнесмены пускали в оборот — покупали новые микроавтобусы, благодаря чему их автопарк вырос за эти годы до 10 машин.

После того, как нарушения налогового законодательства были вскрыты, руководству предприятия придется вернуть государству почти 900 тыс. рублей в счёт неуплаченных налогов.

«В отношении руководителей фирмы органами внутренних дел возбуждено уголовное дело за неуплату налогов», — пояснил начальник УБЭП УВД Могилевщины Дмитрий Щедраков.

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