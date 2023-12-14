Россияне заставляют украинских детей слушать лекции «вагнеровцев» 14.12.2023, 17:07

В рамках которых наемники популяризируют войну РФ против их родины.

Украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. перевоспитания, заставляют слушать лекции «вагнеровцев». Школьникам навязывают ложную информацию и пытаются героизировать преступные поступки армии РФ и ее наемников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В частности, детям проводят «диалоги с героями», в рамках которых террористы популяризируют войну РФ против их родины.

«Зафиксирован случай, когда лекции читал наркоторговец с расформированной ЧВК «Вагнера», - отмечают в сообщении.

Оказалось, что «лектор», которого оккупанты демонстрируют в качестве примера украинским детям, в 2021 году был приговорен к 8 годам 2 месяцам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

«В 2022 году его завербовали в ЧВК «Вагнера» и он отправился на войну в Украину. Через полгода контракт закончился и теперь он проводит «уроки мужества», - сообщают в ЦНС.

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