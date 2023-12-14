Как тебе такое, Илон Маск: белорус собрал хозяйственную Tesla
- 14.12.2023, 17:14
Агрегат сам убирает снег и может колоть дрова.
Житель Мозыря Юрий собрал электротрактор для погрузочных работ, колки дров, и уборки снега. Управляется агрегат с помощью джойстика, сообщил местный телеканал.
Электропогрузчик, который мозырьские журналисты окрестили, «такой вот хозяйственной Tesla», многофункциональный.
— Мы с папой с детства занимались моделизмом и решили сделать помощника для дома. Сделали такой трактор, который может и погрузчиком быть, и перевозить какие-то грузы, и дрова колоть. Он нам очень облегчает труд физический. Намного проще. Не нужно лопатой снег чистить, можно с помощью трактора. Хорошо, много снега очень почистили, — рассказал Юрий.
Работает трактор на электричестве. Патентовать свою разработку Юрий не планирует. В ближайших планах — помогать с очисткой снега соседям, сообщил телеканал «Мозырь».