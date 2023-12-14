Жены российских «мобиков» возмущены отказом Путина говорить о сроках возвращения их мужей 14.12.2023, 17:22

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И собираются протестовать.

«Театр абсурда», «спектакль» — так активистка движения «Путь домой» Мария Андреева прокомментировала «Можем объяснить» «Прямую линию» и отсутствие ответа на главный запрос протестующих россиянок.

«Есть стоп-кадры с экранов, где были наши вопросы. Там еще было – почему ваша реальность отличается от нашей, как нам переехать в Россию, которую показывают по федеральным каналам... Когда будут заменены мобилизованные – мы видели эти вопросы. Но они не замечаются», — возмущена Мария.

«Мобилизованные ждали хоть чего-то, — продолжает женщина. — Но умолчали. Если у нас 14 героев России среди мобилизованных, значит они могут дальше продолжать воевать? Единственное, что им осталось сделать, это умереть – чтобы Родина была счастлива. Для полной оценки их героизма».

Женщины продолжат борьбу за возвращение своих близких с фронта, обещает Андреева: «Сейчас у многих девочек окончательно спадут розовые очки. Они падают, разбиваются... Сейчас они отрыдаются, и мы начнем дальше действовать. У нас вариантов нет, у нас за спинами только наши мобилизованные. Рубеж, который ждали – что президент что-то скажет, пройден. Очевидно, что нас намеренно замалчивают. Это саботаж от власти. Значит, надеемся только на себя».

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