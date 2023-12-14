Нацбанк ввел изменение на валютном рынке 14.12.2023, 17:50

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Как это может отразиться на белорусах.

Нацбанк планирует с 1 января увеличить с 16 до 18% отчисления в фонд обязательных резервов от средств, которые привлекает в валюте. «Зеркало» спросило экономиста Анастасию Лузгину, что это за отчисления и как изменение может отразиться на клиентах банков.

О каких отчислениях идет речь

Отчисления в фонд обязательных резервов (ФОР) части средств, привлеченных в иностранной и национальной валюте, используется как инструмент монетарной политики многими центральными банками. Изначально ФОР формировался как своего рода подушка безопасности, объясняет Анастасия Лузгина.

— Когда банки привлекают депозиты в иностранной либо в национальной валюте от юридических и физических лиц, то они должны какой-то процент отчислять в специальный фонд центрального банка. Изначально этот норматив устанавливался для того, чтобы создать своего рода резерв и в случае чего, если, например, коммерческий банк не мог рассчитаться со своими вкладчиками, то вмешивался центральный банк и за счет накопленных ресурсов осуществлял возврат денег вкладчикам.

Но впоследствии ФОР стал больше использоваться как регуляторный инструмент, с помощью которого центральные банки могут влиять на активность привлечения банками средств на депозиты и выдачу кредитов, — объясняет она.

Увеличивая размер обязательных отчислений в иностранной валюте, Нацбанк стремится сделать так, чтобы коммерческие банки менее активно привлекали ее на депозиты.

— Если центральный банк устанавливает нулевую ставку таких отчислений, то когда коммерческие банки привлекают средства в депозиты, они ничего не перечисляют в ФОР. Тогда все привлеченные деньги банк может использовать, то есть размещать в кредиты, вкладывать в ценные бумаги и, соответственно, зарабатывать. Все эти деньги приносят банку доход, — объясняет экономистка. — Когда же центробанк устанавливает норматив, например, в 18%, то, соответственно, такая доля привлеченных в инвалюте депозитов отчисляется в ФОР. Тогда у коммерческого банка остается 82% от привлеченной суммы, которыми он может распоряжаться и на них зарабатывать. Но при этом проценты платит клиентам по всем 100% привлеченных депозитов. Следовательно, чем выше норма отчислений, тем более дорогими становятся для коммерческого банка такие средства.

Чтобы компенсировать часть потерь, банки снижают процентные ставки по валютным депозитам и/или повышают по кредитам, продолжает объяснять экспертка. В Беларуси Нацбанк последние годы устанавливал довольно высокий процент таких отчислений. Например, на начало 2017 года коммерческие банки передавали в специальный резервный фонд 17% от суммы привлеченных валютных депозитов. С апреля 2022 года ставка была снижена до 16%, а с 1 января 2024-го размер отчислений повысят до 18%.

Как это новшество может сказаться на клиентах банков

Повышение размера отчислений в фонд обязательных резервов может отразиться на привлекательности депозитов для бизнеса и населения и, возможно, немного может подрасти стоимость кредитов в иностранной валюте для предприятий, говорит Анастасия Лузгина.

— Как минимум ставки по депозитам в иностранной валюте не будут расти, скорее всего они даже немного (на какую-то долю процента) снизятся, — указывает эксперт, но тут же уточняет: — Если мы говорим про физических лиц, то для них ставки по депозитам в иностранной валюте и так сейчас находятся на очень низком уровне. Средняя ставка по новым вкладам в иностранной валюте в октябре была 2,06%. Если смотреть именно по долларам, то по новым депозитам средняя ставка была 0,59%. Это низкий показатель даже по сравнению с тем же месяцем прошлого года, когда ставка по депозитам в долларах была 2,64%, а в целом по иностранным валютам — 3,37%.

По ее словам, в целом с начала этого года объем вкладов населения в иностранной валюте снизился с 4,7 до 4,5 млрд долларов. Однако если посмотреть тенденцию последних месяцев, то с октября их доля начала расти за счет переводных депозитов.

Учитывая такой низкий уровень привлекательности вкладов в иностранной валюте, решение Нацбанка вряд ли сильно ударит по их привлекательности, отмечает экономист. То есть ставки по ним могут снизиться, но падать им уже практически некуда. В то же время эта мера подтверждает, что в ближайшей перспективе ставки по депозитам в иностранной валюте вряд ли будут расти. «Мы видим намерение Нацбанка сохранять политику по девалютизации, в том числе депозитов физлиц», — отмечает Анастасия Лузгина.

При этом на валютном рынке эта мера не отразится, считает экономист: «Я не вижу больших стимулов для того, чтобы это как-то повлияло на поведение населения на валютном рынке».

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