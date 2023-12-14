Врачи назвали симптомы вирусов, гриппа и коронавируса, которыми сейчас болеют в Беларуси 4 14.12.2023, 18:11

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Что такое РС-вирус?

Минздрав констатирует, что в середине декабря 2023 заболеваемость острыми респираторными инфекциями и гриппом в Беларуси имеет характерную для многолетних наблюдений динамику и тенденцию к развитию эпидпроцесса.

«Во всех регионах страны отмечается еженедельный прирост заболеваемости острыми респираторными инфекциями, в том числе и COVID-19», - говорится в сообщении ведомства.

Официально заявлено, что результаты вирусологического мониторинга отмечают в основном циркуляцию негриппозных респираторных вирусов.

Специалисты регистрируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, выявляют единичные случаи циркуляции вирусов гриппа А(H3N2), А(H1N1) и В. 60% заболевших - дети и подростки.

Что касается высоких уровней заболеваемости гриппом, то их белорусские медики ждут с января по март 2024 года.

«Комсомолка» собрала, что говорят врачи о симптомах тех вирусных заболеваний, которыми белорусы чаще всего болеют в декабре 2023.

Симптомы парагриппа

Парагрипп - это одна из разновидностей ОРВИ, чей возбудитель поражает слизистые дыхательных путей, может вызывать ларингит, фарингит, ложный круп, бронхит, бронхиолит и пневмонию. Чаще всего им страдают маленькие дети, пожилые люди и пациенты с ослабленным иммунитетом, отметил врач-терапевт, эндокринолог Алексей Жито.

Инкубационный период парагриппа 2-5 дней. Симптомы - разбитость, температура не выше 38 градусов, сильный насморк, боль и першение в горле, сухой лающий кашель, охриплость голоса вплоть до его потери.

Симптомы РС-вируса

«Респираторно-синцитиальный вирус может вызывать серьезные поражения бронхо-легочной системы. В частности, он способен приводить к развитию бронхиолитов - это не просто бронхиты, а воспаление мелких бронхов», - отметил инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков.

По его словам, в зоне риска дети до 5 лет, которым может понадобиться госпитализация и лечение антибиотиками, поскольку инфекция способна давать достаточно серьезные осложнения в виде отитов и гайморитов. Этот вирус может привести к развитию сухого приступообразного кашля.

Взрослые и дети постарше зачастую переносят РС-вирус как простуду.

Среди часто встречающихся симптомов - насморк, головная боль, слабость, не очень высокая температура 37-37,5 градуса.

Риновирус, симптомы

Риновирус поражает нос и носоглотку, вызывая ринит и фарингит. Заражаются риновирусом обычно быстро и массово, особенно в коллективах. Инкубационный период – 1-5 дней. Врач-терапевт Светлана Бурнацкая назвала симптомы риновируса: заложенность носа, чихание, обильные сопли, температура до 38 градусов, першение в горле, покашливание, общая слабость.

Из-за насморка может покраснеть и начать шелушиться кожа в области носа. Иногда возникает герпес на губах и под носом. Могут отмечаться светобоязнь, слезотечение, покраснение век.

Аденовирусы, симптомы

Возбудители аденовирусной инфекции поражают слизистые дыхательных путей, глаз, кишечника, лимфоузлы, вызывая серьезное недомогание, отметила врач-терапевт Кевсер Мирземагамедова.

По ее словам, аденовирусы легко передаются, и в условиях комнатной температуры живут до двух недель, сохраняя угрозу для здоровья. Три четверти заболевших аденовирусом – дети. Аденовирус имеет особенность – и это конъюнктивит, который сопровождает заболевание в большинстве случаев.

Среди симптомов – температура от 37,5 до 39 градусов, которую можно без проблем сбить, вялость, головная боль, першение и боль в горле, особенно при сглатывании, быстрое проявление катаральных поражений с первых дней заболевания, обильные сопли, кашель (вначале сухой, а на 3-4 день влажный с отхождением мокроты), отечность миндалин и точечный гнойный налет на них, боли в районе пупка, иногда бывает рвота и диарея, увеличение шейных лимфоузлов.

Симптомы гриппа

Что касается симптомов гриппа, который в Беларуси в декабре 2023 года диагностируют пока эпизодически, то это всем известный вариант, когда утром пошел на работу здоровый, а вернулся такой больной, что из-за подскочившей температуры глаз открыть не можешь, все тело ломит, дикая слабость.

Пока в Беларуси медики диагностируют вирус свиного гриппа А (H1N1), гонконгского гриппа A(H3N2), грипп В (здесь подробнее о проявлениях и инкубационных периодах).

При гриппе высокая температура около 39-40 градусов держится примерно 3-5 суток, сопровождаясь ломотой в теле, ознобом, сильными головными болями. На второй день обычно добавляются сухой болезненный кашель с болью за грудиной, першит горло. Могут появиться проблемы с глазами: боль и светобоязнь.

- Боль в горле и насморк присоединяются не ранее второго-третьего дня заболевания. Это типичная картина гриппа, - отмечала белорусский эпидемиолог, доцент кафедры эпидемиологии Белгосмедуниверситета Майя Бандацкая.

Симптомы коронавируса

За три последние года, пока в мире и в Беларуси шла пандемия коронавируса, симптомы этого недуга все уже изучили. Разные штаммы имеют небольшое отличие, но часто - потеря обоняния, ночная потливость, отсутствие аппетита, неприятная температура, слабость, кашель, отсутствие голоса. Осложнения не исключены, долгий ковид - тоже.

В конце 2023 года инфекционисты не исключали приход нового штамма коронавируса пирола (здесь о нем все подробности).

«Если он к нам дойдет, а он более заразный, чем предыдущие варианты вируса, то мы с вами увидим рост заболеваемости именно коронавирусной инфекцией», - отмечал осенью инфекционист Евгений Тимаков.

Главное отличие штамма пирола - мучительный кашель, который может изнурять человека часами.А вот насморка, как правило, нет. Еще один симптом из начала пандемии - потеря обоняния и вкуса. Легкое и среднетяжелое течение пиролы может проходить без повышенной температуры .

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