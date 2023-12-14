«На левобережье Херсонщины находится около 60 тысяч личного состава врага» 14.12.2023, 18:22

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Эксперт - о перспективах ВСУ на левобережье.

Украинские военные удерживают плацдарм на левобережье Херсонщины. Очевидно, что россиянам там очень тяжело, ведь им не удается выдавить украинских защитников.

Об этом «24 Каналу» рассказал руководитель украинского Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, прокомментировав ситуацию на левобережье Херсонщины.

Как предположил Мусиенко, на левобережье Херсонщины находится около 60 тысяч личного состава врага. Им не удается вытеснить украинских защитников, которых гораздо меньше на этом участке.

Конечно, Силам обороны Украины сложно продвигаться в таких условиях. Но они наносят мощные потери врагу на этом направлении.

- Россиянам там очень тяжело. Они ведут, скажем так, безуспешные боевые действия. Враг подтянул дополнительные силы, но они не могут вытеснить украинскую группировку на правый берег Херсонщины. Там действительно тяжелые бои. Но россияне несут серьезные потери. Кто там только не побывал. В том числе и 810 бригада морской пехоты оккупантов. Приходят и несут потери, – сказал Мусиенко.

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