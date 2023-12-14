Белорус стал виновником ДТП, находясь на заднем сиденье 2 14.12.2023, 18:29

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Как так вышло?

На днях читатель «Онлайнера» попал в ДТП, стал виновником. При этом он не управлял транспортным средством, он был пассажиром, ехал на заднем сиденье. Вызвал такси, ехал по делам — неудачная выдалась поездка.

— Ехал на такси, все было хорошо до момента прибытия. Мы заехали на закрытую территорию, где располагалась СТО, на которой обслуживался мой автомобиль, — рассказал читатель. — Водитель остановился и говорит, мол, пора выходить, мы приехали. Я переспросил, так как он остановился по центру площадки, а мне бы еще метров на 150 проехать. Но водитель настоял — приехали. Я переспрашиваю, дескать, могу выходить? В ответ: «Да, пожалуйста, выходите». Я посмотрел вперед, в сторону, ну и открываю дверь. И тут удар.

Пассажир открыл дверь, и в эту дверь врезался проезжавший рядом автомобиль.

— Оказалось, что мой водитель остановился слева, о чем я даже догадаться не мог. И справа нас объезжала другая машина. А результат — помятая дверь и оторванное зеркало, — говорит собеседник.

Он снял последствия ДТП на видео, оставил водителю свой номер телефона и стал заниматься своими вопросами.

— Буквально через минут 30 мне звонят сотрудники ГАИ, спрашивают, почему я покинул место ДТП, требуют, чтобы вернулся обратно. В общем, вернулся, дал объяснения, их записали. Составили два протокола: о создании аварийной ситуации и об оставлении места ДТП. Инспекторы сказали, что по ПДД виноват я, так как не убедился в безопасности при выходе из машины. А я считаю, что есть причинно-следственная связь, так как водитель такси остановился с левой стороны проезжей части, и я физически не мог этого видеть. Я же дважды спросил его, могу ли выходить, а в объяснении он указал, что я замешкался при выходе. Но этого не было вовсе, — утверждает он.

В Правилах дорожного движения есть пункт 146: «Запрещается открывать (закрывать) двери транспортного средства или держать их открытыми, если это создаст препятствие для движения других участников дорожного движения». Нарушение этого пункта, судя по всему, и вменяется пассажиру такси. Кроме того, участнику дорожного движения, являющемуся участником ДТП (не только водителю), запрещается оставлять место дорожно-транспортного происшествия (п. 32.1 ПДД).

Протокол составлен по ч. 3 ст. 18.20 Кодекса об административных правонарушениях — «Нарушение правил дорожного движения лицом, участвующим в дорожном движении и не управляющим транспортным средством, повлекшее создание аварийной обстановки». Предусмотренная ответственность — штраф в размере от трех до восьми базовых величин.

— Водитель такси получил справку о том, что виновником ДТП является пассажир. И уже мне позвонил, попросил деньги на ремонт его авто, — говорит он.

Юрист Татьяна Ревинская подтвердила, что в случае, если пассажир будет признан виновником ДТП, есть вероятность, что ему же и придется компенсировать ущерб, полученный обоими автомобилями. Либо компенсацию водителям выплатит страховая компания, но затем она может обратиться к пассажиру за компенсацией выплаты.

— Вот такая вышла поездка на такси. Я являюсь водителем-профессионалом с 22-летним стажем, имею все категории на все транспортные средства, кроме троллейбуса и трамвая. И с такой ситуацией встречаюсь впервые, — разводит руками читатель.