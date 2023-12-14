Как белорусам пользоваться медициной во всей Европе, работая в Польше 14.12.2023, 18:45

О том, что такое карта EKUZ и как ее сделать.

В Европейском союзе и в странах Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ) действует единая система медицинского страхования EHIC (European Health Insurance Card). Если работник покрыт системой медицинского страхования в одной стране EHIC, а медицинская помощь ему потребуется в другой, то он сможет её получить. Most рассказал, как это работает и что такое EKUZ.

Вот пример. Человек покрыт государственным медицинским страхованием в Польше (NFZ). Он решил съездить в отпуск в Германию, а там упал и повредил ногу. В Германии он имеет право обратиться за медицинской помощью и получить её наравне с жителями этой страны. А если работник уплачивает страховые взносы не только за себя, но и за членов семьи, то правила EHIC распространяются и на них.

Однако такая медпомощь не предоставляется по умолчанию. Чтобы её получить, нужно оформить карту EHIC, или как она называется в Польше — EKUZ (Europejskа Kartа Ubezpieczenia Zdrowotnego).

Что такое EKUZ

Карта EKUZ подтверждает наличие медицинской страховки NFZ в Польше и выдаётся бесплатно по требованию застрахованного. Она не семейная: даже если работник уплачивает взносы за членов семьи, каждое застрахованное лицо получает карту индивидуально.

Что покрывает карта EKUZ

Карта EKUZ даёт право на получение необходимого медицинского обслуживания на протяжении всего периода пребывания в странах ЕС и ЕАСТ. Это значит, что если иностранец, к примеру, сломает ногу, перенесёт инсульт, отравится, карта EKUZ покроет расходы на лечение. Но рассчитывать на пластическую или плановую операцию (скажем, по удалению катаракты) не стоит.

Прежде чем воспользоваться услугами врача за пределами Польши, уточните, принимает ли клиника карту EKUZ.

Лечение по EKUZ предоставляется на тех же условиях и по тем же ценам, что и местным жителям. Поэтому если в стране пребывания есть доля собственного участия, которую покрывает пациент, то и обладатель карты EKUZ должен будет заплатить эти деньги из своего кармана. Например, во Франции нужно оплачивать 30% стоимости приёма врача, в Германии – 10 евро за день пребывания в больнице, а в Австрии – стоимость вызова скорой помощи.

Бывает, что клиника требует полностью оплатить лечение. Но тогда по возвращении в Польшу можно подать заявление на возврат средств.

Для путешествий по Европе EKUZ (как и частная медицинская страховка) необязательна. Но тогда при необходимости обратиться за медицинской помощью придётся оплачивать её полностью самостоятельно.

Как получить карту EKUZ

Карта EKUZ бывает двух видов. Первая — для временно выезжающих в другие страны ЕС/ЕАСТ (туризм, краткосрочные поездки и др.), вторая — для выезда с целью работы или её поиска, в длительные командировки и для других продолжительных поездок.

Чтобы получить карту, нужно заполнить заявление и подготовить необходимые документы. Среди них:

- студенческий билет или справка об обучении — для студентов;

- справка из ZUS (форма А1), подтверждающая наличие медицинской страховки в Польше для работающих;

- справка из бюро по трудоустройству (форма U2) — для безработных, выезжающих с целью трудоустройства;

- документ, удостоверяющий личность, и подтверждение официального пребывания в Польше (виза, карта побыту).

Заявление и иные документы нужно отсканировать и отправить по электронной почте того отделения NFZ, к которому относится заявитель по месту жительства. В некоторых отделениях подать документы можно лично или отправить обычной почтой. Уточнить контакты (e-mail, адрес, номер телефона) можно тут, перейдя на страницу своего отделения в разделе «Страницы филиалов» (Strony Oddziałów).

Последний этап — получение карты. При личной подаче заявления карта EKUZ выдаётся немедленно, а при подаче по электронной почте или по обычной почте срок рассмотрения и принятия решения может занять до пяти рабочих дней. Плюс время на пересылку.

Когда карта EKUZ теряет силу

Независимо от сроков действия карты иностранец может утратить право пользования EKUZ, если потеряет право на медицинское страхование NFZ. Например, когда расторгнет трудовой договор, приостановит или прекратит деятельность ИП, потеряет право на пенсию по инвалидности или потере кормильца, расторгнет договор добровольного медицинского страхования с Национальным фондом здоровья и так далее.

Право на использование карты EKUZ истекает через 30 дней после потери страховки NFZ.

Если иностранец продолжит использовать карту после прекращения её действия, он должен будет возместить затраты, которые польское государство понесёт на оплату оказанных ему медицинских услуг.

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