Путин обвинил всех, кроме себя, в проблемах России и экономики 14.12.2023, 19:18

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По его словам, виноват во всем кто-то другой.

Президент России Владимир Путин отказался признать свою ответственность за проблемы, с которыми столкнулась страна и ее граждане после начала войны с Украиной.

Развал отношений с ключевыми странами мира, рекордный рост цен на продовольственные товары, обвал рубля, нехватка лекарств, аварии самолетов, отсутствие гарантий для воюющих в Украине — за все это несет ответственность кто-то другой, заявил Путин в ходе срежессированного телешоу «Итоги года», которое демонстрировали федеральные ТВ-каналы.

Рост цен на куриные яйца, вернувший в российские регионы километровые очереди из 1990-х, по словам Путина, стал результатом «сбоя в правительстве». Чиновники «вовремя не открыли импорт», сказал Путин после того, как цены на яйца взлетели на 20% за полтора месяца и более чем на 46% — с начала года, пишет The Moscow Times.

В девальвации рубля, который в 2023 году вошел в топ-3 слабейших валют мира, по словам Путина, виноваты страны, с которыми торгует Россия. Они перестали предоставлять информацию о движении капитала, и из-за этого правительство и ЦБ «не видят, что происходит с теми объемами средств, которые наши экспортеры выручают от экспорта», пояснил Путин. Он заверил, что ситуация с курсом «нормализуется», а проблемы «носят временный характер».

Отвечая на вопрос наемника одной из ЧВК, который пожаловался президенту на то, что ему не оформляют статус ветерана боевых действий после окончания контракта, Путин списал проблемы на Минобороны. «Это пробелы, которые Минобороны не должно было допустить. Формально, юридически ЧВК в России нет. В этом проблема», — сказал Путин.

В сложностях российской авиации, которая столкнулась с ростом числа аварий втрое после санкций Запада, перекрывших поставки импортных деталей, по мнению Путина, виноваты сами авиакомпании. Они «закупали без ограничений слишком много самолетов иностранного производства», сказал президент. Теперь самолеты массово выходят из строя. Но промышленность построит россиянам отечественные лайнеры — тысячу штук к 2030 году, пообещал Путин.

В нехватке вакцин от кори на фоне которой заболеваемость в России подскочила в 300 раз Путин обвинил фармацевтические компании, ушедшие с российского рынка. «Это проблема, — сказал он. — Но импорта мы не закрываем, а промышленность работает активно».

Резкое ухудшение отношений с западными странами, которые ввели против России рекордное количество санкций и заморозили контакты — от культурных до военных — по мнению Путина, целиком и полностью — ответственность Запада. «Мы не портили эти отношения, — сказал президент РФ. — Это с нами испортили отношения, пытаясь задвинуть нас на второй-третий план».

Главная задача, которую призвана решить «Прямая линия» Путина, — это демонстрация того, что все проблемы, с которыми сталкиваются граждане, носят характер исключения, но не правила, отмечает политолог Аббас Галлямов. «Достигается это не только с помощью того, что президент говорит, но и путем демонстрации любимого всеми тоталитарными режимами типа гражданина — восторженного добровольца-патриота, который терпеливо сносит трудности, не теряя веры в руководство, — рассуждает Галлямов. — Замысел в том, что насмотрятся на такого люди — и вроде как жаловаться неудобно».

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