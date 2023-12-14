В Дубровенском районе аист отказался улетать в теплые края 14.12.2023, 19:44

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Его пытались поймать больше месяца, но он сдался только в морозы.

Еще в конце октября жители деревни Застенки в Дубровенском районе забили тревогу — местный аист напрочь отказывался улетать в теплые края. Местных волновал вопрос, как он переживет зиму. Как разрешилась эта ситуация, рассказали в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В деревню Застенки выехала делегация из Дубровенской райветстанции. Аиста обследовали.

«Птица оказалась полностью здоровой, а улетать она отказалась, скорее всего от того, что жители его подкармливали не первый месяц различными деликатесами. Кроме того, этого аиста неоднократно замечали возле объектов общественного питания на АЗС, где люди также могли подкармливать птицу», — рассказали в комитете.

Аиста решили отловить до наступления холодов, но птица в руки не давалась и улетала. Процесс поимки растянулся на месяц. Но когда наступили морозы, местному жителю удалось заманить аиста в сарай, откуда его забрали сотрудники ветеринарной службы.

На зимовку его определили в «Витебский зоологический парк».

В комитете отметили, что кормление перелетных птиц приводит к тому, что у них теряется инстинкт перелета в теплые края. Кормить диких птиц можно зимой лишь в крайних случаях, когда сильный мороз либо замерзли водоемы, но нужно знать рацион.

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