К барберу в Бобруйск приезжают клиенты со всей страны, а очередь расписана на неделю вперед 1 14.12.2023, 20:02

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Он стал звездой TikTok.

Владислава Якушина можно назвать не только самым известным барбером Бобруйска, но и всей Беларуси. На его канал в TikTok подписано более 280 тысяч человек, ролики собрали уже почти 10 миллионов лайков, и эти цифры продолжают расти. Свою историю он рассказал Mogilev.online.

В своих роликах бобруйчанин демонстрирует не столько техники и приемы своей работы, сколько мастерство выдержки, спокойствия и понимания. Владислав Якушин стрижет клиентов, с которыми зачастую не так просто договориться — детей, в том числе и самых маленьких. Они плачут, кричат и ругаются, но мужчине удается найти к ним подход.

Например, в одном из последних видео мужчина стрижет восьмимесячного Лёву. Мальчик увлеченно включает машинки для стрижки и фен, выбирает себе подходящую расческу, и ему явно нравится происходящее.

Самый популярный ролик на канале бобруйчанина набрал уже более 20 миллионов просмотров и почти 40 тысяч комментариев. На видео маленький Саша во время стрижки утверждает, что у него болят волосы, и очень тяжело переживает весь процесс. Несмотря ни на что, в итоге мальчик уходит постриженным и с хорошим настроением.

Еще на одном видео, которое набрало почти 17 миллионов просмотров, маленький клиент не капризничает и не боится, а настойчиво просит колонку «Алису» для настроения включить ему песню «Шарича» и интересуется всеми нюансами процесса стрижки.

До барбершопа Владислав работал в Следственном комитете и мог бы построить там неплохую карьеру. Однако душа мужчины не лежала к профессии следователя.

— Начал стричь в 2009 году, когда поступил в академию МВД. Стриг людей перед внутренними осмотрами. Нигде на парикмахера не учился, просто сам изъявил желание. Попутно в то же время начал стричь себя, потому что в обычных парикмахерских мне не делали то, что я хотел. После академии пошел работать следователем и продолжал сам себя стричь. Однажды задумался о том, что хочу сменить профессию. Просто начал думать, чем бы я хотел в целом заниматься в жизни. Понял, что больше всего мне нравится стричь. И вот как-то резко решил просто поменять жизнь, заняться этим делом, — рассказал Владислав.

Бобруйчанин вспоминает, что в один миг решил полностью изменить свою жизнь и заняться тем, что ему нравится.

— Почему ушел из Следственного комитета? На самом деле все просто: чувствовал, что это не мое. Причем, там не было каких-то конфликтов или такого, что не получалось, все нормально было. Просто банально не лежала душа к этому. Как сейчас помню тот момент, когда решил уйти. Проснулся утром, сидел завтракал и думал о том, что сейчас допью кофе, нужно будет бриться и ехать на работу. А потом думаю: ай, не буду бриться, поеду, увольняться. Так это и произошло, — поделился мужчина.

По словам Владислава, прийти сразу к своей цели не получилось. До того, как он стал барбером, а затем и звездой TikTok, прошло еще несколько лет.

— Но сразу стать барбером не удалось. Когда уволился из Следственного комитета, хотел заняться стрижками. Но не получилось это официально оформить, потому что нужна была принадлежность к салону красоты, барбешопов тогда не было. Тогда еще несколько лет занимался торговлей. А потом опять в очередной раз решил резко поменять свою жизнь, — объяснил бобруйчанин.

А вот популярность в TikTok к Владиславу пришла случайно и, можно сказать, в этом ему помогли жесткие правила социальной сети.

— Снимать свою работу в TikTok начал очень давно. Изначально это были просто ролики под музыку. Но дело в том, что TikTok часто блокировал из-за авторских прав видео с чужим звуком. Было такое, что один ролик набрал почти миллион просмотров, а его заблокировали из-за фоновой музыки. Тогда решил, что попробую просто публиковать ролики, которое я записываю, не накладывая никакую музыку. Вот так постепенно и получился тот формат, который есть сейчас. Неожиданно для меня, видео с живым общением набирали намного больше просмотров и лайков, — говорит мужчина.

Известность бобруйчанина в сети только набирает обороты, но его уже узнают на улицах родного города.

— Узнают даже люди на улице. Подходят и взрослые, и дети. Первые в основном говорят слова благодарности, а дети прикалываются и повторяют фразы из видео, — рассказывает мужчина.

Владислав стрижет не только детей, но и взрослых. Однако именно маленьких клиентов у барбера больше. Это связано с тем, признается бобруйчанин, что ему всегда нравилось делать рисунки на волосах.

— Взрослым это не особо интересно, а вот дети это обожают. Поэтому в основном и стригу детей. Все просто. Родители маленьких клиентов относятся нормально. Всегда заранее прошу разрешения на то, чтобы записывать процесс стрижки ребенка на видео и публикацию. Очень редко кто-то против. Обычно наоборот только за. Бывает, что когда батарейка на телефоне садится и уже не могу записывать видео, родители даже возмущаются, мол, а почему моего ребенка не снимаете. Тогда прошу у коллег телефон, — говорит мужчина.

Популярность в TikTok очень повлияла на количество клиентов. Теперь Владислав топовый мастер, к которому приходят не только из Бобруйска, но и приезжают из других городов Беларуси.

— Если раньше люди могли записаться ко мне за день-два до стрижки, то сейчас доходит до того, что клиенты записываются на неделю вперед. При этом я работаю с утра до вечера. Приходят люди не только из Бобруйска. Приезжают клиенты из Минска и Могилева. Детям очень нравится видеть себя в TikTok. После того, как публикую ролики, родители часто пишут, что ребенок стал звездой в детском саду. Другие дети подходят и говорят: а мы тебя видели в интернете, — рассказывает мужчина.

Бобруйчанин уверен, что найти подход можно к любому ребенку. Для этого нужно немного времени, спокойствия и понимания.

— Обычно с ребенком всегда можно договориться. Есть очень маленький процент детей, которые ни в какую не даются стричься. Бывает, что даже в кресло на руках у родителей невозможно усадить. Но, как правило, дети соглашаются на стрижку, главное найти подход. Пообщаться с ребенком, сделать ему экскурсию по барбершопу, дать ему самому включить инструмент, показать, что это не больно. После этого обычно все возвращаются стричься во второй раз, только уже более осмысленные и готовые, прогресс прямо на лицо, — говорит Владислав.

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