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Путин отказался отвечать на вопросы жен мобилизованных

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  • 14.12.2023, 20:06
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Путин отказался отвечать на вопросы жен мобилизованных

Они массово отправляли вопросы на «Прямую линию», но правитель РФ не ответил ни на один из них.

Жены российских мобилизованных массово отправляли вопросы на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, но президент РФ так и не ответил ни на один из них.

Накануне «Прямой линии» родственники мобилизованных в телеграм-каналах призывали «засыпать» организаторов пресс-конференции президента вопросами о демобилизации их близких. На экране в зале, где проводилась «Прямая линия», транслировались смс-сообщения от россиян, и среди них были вопросы «Когда мобилизованных отпустят?», «Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну?», «Когда начнутся мирные переговоры?». Но в эфире транслируемое на экране никак не прокомментировали.

Участницы чата родственников мобилизованных «Путь домой» опубликовали несколько десятков сообщений, отправленных ими на «Прямую линию» по СМС и на сайте «Госуслуг». Многие получили ответ: «Ваш вопрос записан».

К концу прямого эфира президент РФ получил около 3 млн вопросов — это рекордное количество с 2015 года. В последний раз «Прямая линия» проводилась в 2021 году, тогда Путин получил 2,3 млн вопросов от россиян. В 2022 году это мероприятие было отменено.

В этом году Путин успел ответить на несколько десятков вопросов. В частности, он обвинил во взрывном росте заболеваемости корью в России бежавших от войны граждан Украины, извинился за рост цен на яйца и обвинил в этом правительство, призвал не ждать улучшения отношений с Западом, заявил, что «ситуация на финансовом рынке России стабильная», и пообещал не проводить вторую волну мобилизации. Кроме того, президент сообщил о планах тратить на аннексированные регионы Украины более триллиона рублей в год.

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