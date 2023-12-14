Путин отказался отвечать на вопросы жен мобилизованных 5 14.12.2023, 20:06

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Они массово отправляли вопросы на «Прямую линию», но правитель РФ не ответил ни на один из них.

Жены российских мобилизованных массово отправляли вопросы на «Прямую линию» с Владимиром Путиным, но президент РФ так и не ответил ни на один из них.

Накануне «Прямой линии» родственники мобилизованных в телеграм-каналах призывали «засыпать» организаторов пресс-конференции президента вопросами о демобилизации их близких. На экране в зале, где проводилась «Прямая линия», транслировались смс-сообщения от россиян, и среди них были вопросы «Когда мобилизованных отпустят?», «Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну?», «Когда начнутся мирные переговоры?». Но в эфире транслируемое на экране никак не прокомментировали.

Участницы чата родственников мобилизованных «Путь домой» опубликовали несколько десятков сообщений, отправленных ими на «Прямую линию» по СМС и на сайте «Госуслуг». Многие получили ответ: «Ваш вопрос записан».

К концу прямого эфира президент РФ получил около 3 млн вопросов — это рекордное количество с 2015 года. В последний раз «Прямая линия» проводилась в 2021 году, тогда Путин получил 2,3 млн вопросов от россиян. В 2022 году это мероприятие было отменено.

В этом году Путин успел ответить на несколько десятков вопросов. В частности, он обвинил во взрывном росте заболеваемости корью в России бежавших от войны граждан Украины, извинился за рост цен на яйца и обвинил в этом правительство, призвал не ждать улучшения отношений с Западом, заявил, что «ситуация на финансовом рынке России стабильная», и пообещал не проводить вторую волну мобилизации. Кроме того, президент сообщил о планах тратить на аннексированные регионы Украины более триллиона рублей в год.

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