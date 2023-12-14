В Гданьске пропал белорус 14.12.2023, 20:14

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Петр Мелехов

В последний раз он выходил на связь с семьей в сентябре.

Полиция Гданьска разыскивает 48-летнего гражданина Беларуси Петра Мелехова. Заявление о его исчезновении поступило 4 декабря. Внимание на ориентировку обратил MOST.

Отмечается, что последний раз семья общалась с пропавшим по телефону в сентябре. С тех пор Петр Мелехов на связь не выходил. О его местонахождении ничего не известно.

Рост белоруса 190 сантиметров, телосложение — худощавое, на левом глазу — лейкома (бельмо), может носить темную бороду и усы.

Всех, кто видел мужчину или имеет информацию о его местонахождении, просят позвонить по телефону +47 741 68 22 или по номеру службы экстренной помощи 112.

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