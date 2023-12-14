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СБУ за две недели поразила более 150 единиц техники РФ

  • 14.12.2023, 20:19
СБУ за две недели поразила более 150 единиц техники РФ

Видео.

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага, за последние две недели бойцам Центра специальных операций «А» удалось поразить 153 единицы вражеской техники.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Службу безопасности Украины.

«От дронов ЦСО «А» СБУ российскую технику не спасают ни «мангалы», ни РЭБ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что только за две недели украинские спецы поразили 153 единицы бронированной техники и транспорта россиян.

15 танков;

31 боевых бронированных машин;

10 артиллерийских систем;

11 систем радиоэлектронной разведки и борьбы;

86 военных автомобилей.

Также спецназовцы СБУ смогли уничтожить 95 российских дронов, комплекс наблюдения «Муром», лодку, а также 39 огневых позиций и 78 фортификационных сооружений.

Бойцам также удалось поразить три склада боеприпасов оккупантов.

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