Евросовет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС 14.12.2023, 20:50

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Историческое решение.

Европейский совет в четверг, 14 декабря, принял решение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в X.

«Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой», – написал Мишель в Twitter.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and… — Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023

Помимо этого, Евросовет решил предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а также выразил готовность начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства».

Лидеры Евросоюза призвали Еврокомиссию к марту подготовить отчет для принятия решения.

«Четкий сигнал надежды для их народов и для нашего континента», — подчеркнул Мишель.

Президент Украины Владимир Зеленский в X назвал решение лидеров ЕС победой Украины и всей Европы, которая «мотивирует, вдохновляет и делает сильнее».

Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює. https://t.co/zk44CeL5Ui — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

Сегодня, 14 декабря, в Брюсселе начался саммит Европейского совета. Одним из главных вопросов должны были стать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство в ЕС сразу после начала российского вторжения в феврале 2022 года. Спустя несколько месяцев, в июне, Украина получила статус кандидата на вступление.

8 ноября этого года Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.

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