Евросовет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС

Историческое решение.

Европейский совет в четверг, 14 декабря, принял решение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в X.

«Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой», – написал Мишель в Twitter.

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…