Евросовет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС
- 14.12.2023, 20:50
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Историческое решение.
Европейский совет в четверг, 14 декабря, принял решение о начале переговоров о вступлении в Евросоюз с Украиной и Молдовой. Об этом сообщил президент Евросовета Шарль Мишель в X.
«Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой», – написал Мишель в Twitter.
The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…— Charles Michel (@CharlesMichel) December 14, 2023
Помимо этого, Евросовет решил предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС, а также выразил готовность начать переговоры с Боснией и Герцеговиной, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства».
Лидеры Евросоюза призвали Еврокомиссию к марту подготовить отчет для принятия решения.
«Четкий сигнал надежды для их народов и для нашего континента», — подчеркнул Мишель.
Президент Украины Владимир Зеленский в X назвал решение лидеров ЕС победой Украины и всей Европы, которая «мотивирует, вдохновляет и делает сильнее».
Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює. https://t.co/zk44CeL5Ui— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023
Сегодня, 14 декабря, в Брюсселе начался саммит Европейского совета. Одним из главных вопросов должны были стать переговоры по вступлению Украины в Евросоюз.
Президент Украины Владимир Зеленский подал заявку на членство в ЕС сразу после начала российского вторжения в феврале 2022 года. Спустя несколько месяцев, в июне, Украина получила статус кандидата на вступление.
8 ноября этого года Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Евросоюз.