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Конгресс США принял законопроект, запрещающий закупать ядерное топливо у РФ

  • 14.12.2023, 21:01
Конгресс США принял законопроект, запрещающий закупать ядерное топливо у РФ

Подробности.

Конгресс США поддержал законопроект о запрете закупки ядерного топлива у России. Теперь инициативу должен поддержать президент Джо Байден.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Законопроект, одобренный ранее на этой неделе Сенатом, был одобрен Палатой представителей 310 голосами против 118 в четверг, и теперь ему необходима подпись президента Джо Байдена», - говорится в материале.

Отмечается, что это является частью более широкого плана по восстановлению внутренней цепочки поставок урана в США и постепенного отказа от зависимости от России.

Это потребует от Министерства энергетики закупать не менее 20 метрических тонн в год высокообогащенного реакторного топлива, известного как HALEU, у американских компаний до конца 2027 года.

Согласно информации от Управления энергетической информации США, главным поставщиком обогащенного урана является Россия. Также США получают его от Германии, Британии, Нидерландов и других стран.

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