Силы ПВО Украины сбили над Киевом российский «Кинжал» 1 14.12.2023, 21:12

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По всей Украине 14 декабря несколько раз объявляли воздушную тревогу.

Силы ПВО Украины 14 декабря сбили над Киевом российскую аэробаллистическую ракету Х-47 «Кинжал». Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Это была работа ПВО и есть сбитие одной ракеты», – сказал он.

По всей Украине 14 декабря несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета российских истребителей МиГ-31К – носителей «Кинжалов».

В 15.45 Воздушные силы ВСУ проинформировали в Telegram о пуске оккупантами ракет в направлении Киева. О звуках взрывов в Киеве «Суспільне» сообщило в Telegram в 15.50.

В Киевской ОВА рассказали, что пострадавших в результате российской ракетной атаки по области нет.

«Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падения обломков от сбитых целей не зафиксировано», – подчеркнул глава ОВА Руслан Кравченко.

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