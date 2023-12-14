Силы ПВО Украины сбили над Киевом российский «Кинжал»1
- 14.12.2023, 21:12
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По всей Украине 14 декабря несколько раз объявляли воздушную тревогу.
Силы ПВО Украины 14 декабря сбили над Киевом российскую аэробаллистическую ракету Х-47 «Кинжал». Об этом в эфире телеканала «Киев» сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Это была работа ПВО и есть сбитие одной ракеты», – сказал он.
По всей Украине 14 декабря несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета российских истребителей МиГ-31К – носителей «Кинжалов».
В 15.45 Воздушные силы ВСУ проинформировали в Telegram о пуске оккупантами ракет в направлении Киева. О звуках взрывов в Киеве «Суспільне» сообщило в Telegram в 15.50.
В Киевской ОВА рассказали, что пострадавших в результате российской ракетной атаки по области нет.
«Попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падения обломков от сбитых целей не зафиксировано», – подчеркнул глава ОВА Руслан Кравченко.