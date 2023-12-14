Зеленский в Германии провел встречу с командующими армии США в Европе 14.12.2023, 21:32

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Президент Украины Владимир Зеленский после завершения официального визита в Норвегию 14 декабря посетил командование армии США в Европе и Африке, что в немецком Висбадене. Об этом проинформировал пресс-центр Офиса президента Украины.

«В очередной раз убедился в высоком уровне американской материально-технической помощи Украине. Она чрезвычайно нужна нам для победы! Ожидаем, что Конгресс США в ближайшее время примет важное решение о продолжении такой необходимой поддержки для Украины», – написал Зеленский в Х.

Відвідав командування армії США у Європі, що у Вісбадені. Вкотре переконався у високому рівні американської матеріально-технічної допомоги Україні. Вона надзвичайно потрібна нам для перемоги! Очікуємо, що Конгрес США найближчим часом ухвалить важливе рішення щодо продовження… pic.twitter.com/8XnyHamNS8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

Как рассказали в ОП, Зеленский в Висбадене провел встречу с председателем Европейского командования вооруженных сил США и верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи, командующим армии США в Европе и Африке генералом Деррилом Уильямсом, командующим Группы содействия безопасности Украины (SAGU) генерал-лейтенантом Антонио Агуто.

«Во время встречи обсуждалась работа Группы содействия безопасности Украины, особенности обеспечения логистики поставок боеприпасов и военной техники, ее ремонта и обслуживания», – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский пообщался с украинскими военными, которые работают в Висбадене в составе оперативной группы ВСУ при Группе содействия безопасности Украины, добавили в ОП.

Они, в частности, занимаются вопросами координации поставок материально-технической помощи от государств-партнеров Украине, подготовки личного состава сил обороны на территории стран-партнеров, а также обеспечивают координацию ремонта и обслуживания западных образцов военной техники, предоставленной партнерами, проинформировали в Офисе президента Украины.

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