В одном из агрогородков Минского района решили украшать главную елку больше двух недель 14.12.2023, 22:08

Как думаете, почему?

В агрогородке Михановичи Минского района этой зимой необычно подошли к подготовке к Новому году. Главную елку округи тут решили украшать чуть больше двух недель, пишет местное издание «Прысталічча». С чем это связано?

Главную елку агрогородка установили на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса «Кит» 14 декабря. Вечером этого же дня на ней зажгли огоньки. А вот игрушки вешать не спешат.

По словам председателя Михановичского сельисполкома Светланы Довальцовой, украшать новогоднее дерево будут до 30 декабря.

— Нам очень хочется, чтобы каждый житель агрогородка почувствовал себя причастным к этому празднику, — сказала Светлана Довальцова. — Любой желающий может принести свою елочную игрушку в Михановичскую школу до 22 декабря.

Позже этими игрушками и украсят елку.

Параллельно с новогодним сбором в школах Михановичского сельсовета стартовал семейный конкурс «Мама, папа, я — сделал сам», в рамках которого участники мастерят елочные игрушки. Лучшие изделия также развесят на елке в канун Нового года.

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