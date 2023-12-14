Британия запретит импорт алмазов из России 14.12.2023, 22:09

C 2024 года.

Великобритания запретит импорт российских алмазов с 1 января 2024 года по аналогии с запретом, который ранее согласовали страны G7, сообщил МИД королевства.

«Правительство Великобритании вводит отдельный закон, запрещающий импорт алмазов из России», — говорится в сообщении. Также под запрет попадет импорт ряда металлов.

Кроме того, новый пакет предусматривает ограничения на экспорт ряда товаров, которые могут быть использованы в военных или промышленных целях, в том числе это запчасти и электроника.

В министерстве отметили, что после начала боевых действий на Украине импорт в Великобританию из России упал на 94% (за 2022 год), а экспорт — на 74%. В Лондоне заявили, что продолжают оказывать санкционное давление на военные возможности Москвы. «По сути, после этого [пакета ограничений] несанкционированным останется только экспорт с низким уровнем риска, гуманитарный, продовольственный и медицинский экспорт», — подчеркнули в МИДе.

Страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) объявили о запрете с 1 января на импорт «добытых, обработанных или произведенных в России» алмазов в начале декабря. Там также уточнили, что с 1 марта следующего года будет ограничен импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

В октябре глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что одним из основных пунктов 12-го пакета санкций против России будут ограничения на импорт российских алмазов. О том, что алмазы попадут под санкции, в ноябре сообщил также глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».