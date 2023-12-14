Штайнмайер: Германия останется родиной для евреев 14.12.2023, 22:37

Президент ФРГ заявил, что он, как и большинство немцев, выступает в защиту еврейской жизни в стране.

«Германия останется родиной для евреев, и я лично выступаю за это, как и подавляющее большинство всех немцев», - заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая в Берлине в четверг, 14 декабря, на открытии Cъезда еврейских общин. Говоря об участившихся случаях нападений на евреев в ФРГ, Штайнмайер заявил, что «потрясен и возмущен» существованием подобного антисемитизма в стране. Несмотря на это, еврейская жизнь сможет и дальше развиваться по всей Германии - «в быту, в общинах, в синагогах, в университетах, в искусстве и культуре, в обществе и политике», заверил президент ФРГ.

«Ничто не оправдывает антисемитизм»

Франк-Вальтер Штайнмайер вновь заявил, что немцы стоят на стороне Израиля - государства, «которое сопротивляется и должно сопротивляться террору ХАМАС». Затронув тему страданий гражданского населения в секторе Газа, Штайнмайер сказал, что и в Германии «должно существовать общественное пространство», где можно было бы выразить боль по поводу палестинских жертв, но если сострадание смешивается с антисемитизмом, ФРГ будет бороться с этим. «Ничто не оправдывает эту ненависть, ничто не оправдывает антисемитизм», - подчеркнул глава государства.

Число преступлений на почве антисемитизма в Германии в этом году значительно возросло на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке после кровавого нападения боевиков движения ХАМАС на Израиль и жестокой расправы над сотнями мирных израильтян. По данным на 4 декабря, Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) насчитало 4200 преступлений, связанных с войной на Ближнем Востоке. Это число, согласно информации BKA, предоставленной DW, основано на ежедневных отчетах, которые лишь приблизительно отражают обстановку в ФРГ в реальном времени.

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