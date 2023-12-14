В Минске легковушка вылетела с дороги и врезалась в столб 14.12.2023, 22:45

Два человека в больнице.

Два человека пострадали в результате ДТП на столичной улице Ванеева, сообщили в ГАИ.

52-летний водитель Renault не справился с управлением на улице Ванеева. Легковушка вылетела на обочину и врезалась в фонарный столб.

В результате ДТП водителя заблокировало в салоне авто. Спасатели его освободили и передали медикам. Вместе с ним в больницу доставили и 31-летнюю пассажирку иномарки.

Очевидец аварии рассказал Onliner подробности:

— Ехали по улице Ванеева (перетекает в улицу Ваупшасова за путепроводом на улице Долгобродской. — Прим. ред.) в сторону Партизанского проспекта. Три полосы. Renault Duster из крайней левой полосы, никому не мешая и не создавая помех, начал перестраиваться в крайнюю правую полосу. Первый ряд был полностью в снежной каше. Renault, попадая в кашу, начинает уходить в занос, затем прямое попадание в столб водительской стороной, — сообщил он.

Еще один читатель сообщал, что в этом месте снег счистили по правой полосе.

— Около 16.00—16.30 снегоуборочная техника засыпала всю первую полосу снегом с обочины. Слой был нормальный, сантиметров 15. Машины, которые пытались перестроиться, мотало нормально, — утверждает собеседник.

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