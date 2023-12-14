«Не буду говорить, что это элемент торговой войны» 1 14.12.2023, 23:06

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Посол Казахстана тонко упрекнул Минск за ограничения против автоперевозчиков.

С 26 ноября заработало постановление Минтранса, по которому для перегрузки или перецепки в специально установленных местах разрешено заезжать грузовым автомобилям и тягачам, зарегистрированным в Беларуси и России. Ограничения затронули в том числе и казахстанских автоперевозчиков. Во время пресс-конференции 14 декабря посол Казахстана в Беларуси Ерлан Байжанов тонко выразил недовольство такими действиями официального Минска, передает «Зеркало».

Ерлан Байжанов во время пресс-конференции отметил, что сейчас «очень трудно прогнозировать, чего стоит ожидать автоперевозчикам из Беларуси после 1 января 2025 года, потому что недавно казахстанские перевозчики лишились права перегрузки или перецепки в пунктах пропуска в Беларуси».

— Я не буду говорить о том, что это (действия Минтранса Беларуси. — Прим. ред.) элемент торговой войны, но это — ограничение, — подчеркнул посол.

Дипломат напомнил, что очень много российских и белорусских перевозчиков в условиях санкций постарались зарегистрироваться в Казахстане.

— Они создавали совместные предприятия, получали местные номера, хотя являются, по сути, белорусскими или российскими перевозчиками. Это происходит в рамках правил Евразийского экономического союза, и они пользуются всеми правами, что и казахстанские автоперевозчики. Это создало достаточно сложные условия для отечественных наших водителей. Они уже активничают и в социальных сетях и пишут обращения, требуют от Министерства транспорта, от МИДа, чтобы мы снизили уровень конкуренции для них, — сказал Ерлан Байжанов.

Посол подчеркнул, что ему трудно говорить, каков дальнейший план у транспортных властей в Астане.

— Думаю, они будут исходить из того, что это (решение Минтранса Беларуси. — Прим. ред.) ограничение для казахстанских автоперевозчиков. Какая будет реакция, мне пока не известно, — заключил Байжанов.

Напомним, Беларусь с 16 апреля 2022 года запретила въезжать в страну автоперевозчикам, зарегистрированным в ЕС. Государственный таможенный комитет определил 14 пунктов пропуска, через которые европейские грузовики могут следовать в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки. Позже, в ответ на закрытие пунктов пропуска Польшей, в Минтрансе разрешили въезд в Беларусь для перецепки только с территории своей страны.

В начале июня 2022 года стало известно, что в Казахстане отменили запрет на перецепку для грузоперевозчиков из России и Беларуси. Тогда это решение поясняли «проявлением понимания и доброй волей». А в мае 2023 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разрешило белорусским перевозчикам применять схему перецепки и перегрузки до 1 января 2024 года.

Однако в октябре 2023 года Казахстан снова ввел запрет на перецепку для белорусских перевозчиков.

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