В Израиле хотят создать многонациональные силы для контроля над сектором Газа после войны 14.12.2023, 23:14

Детали.

Израильская служба безопасности подготовила предложения по послевоенному управлению сектором Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Руководители служб безопасности выступают за создание многонациональных сил для установления общего контроля над Сектором Газа, среди участников которых будут США, Франция и Германия. Этим силам будет подчиняться административный механизм, включающий в себя базирующихся в Газе клерков из Палестинской автономии и местных бизнесменов Газы.

В докладе не уточняется, как долго будет действовать этот механизм.

Израиль также хочет видеть строительство подземного барьера вдоль Филадельфийского коридора на всем протяжении границы между Газой и Египтом, чтобы предотвратить контрабанду оружия и компонентов через туннели в Сектор Газа.

Израиль также добивается строительства нового терминала для пересечения границы через КПП «Рафах» под международным и израильским наблюдением.

В докладе говорится, что эти предложения будут переданы высокопоставленным лицам США в ближайшие дни.

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