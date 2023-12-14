Женщина 26 лет хранила в чулане книгу о Гарри Поттере, а потом продала ее почти за $70 тысяч 14.12.2023, 23:29

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А вдруг и у вас такая есть?

Экземпляр первого издания книги «Гарри Поттер и философский камень» продали с молотка в Великобритании за 69 тысяч долларов. Об этом сообщает аукционный дом Hansons.

Книга 26 лет пролежала в чулане жительницы Шотландии. Женщина купила ее в 1997 году за 8 фунтов стерлингов (10,2 доллара), когда никто «еще толком не знал о нем или о его авторе». Книгу она купила для своих детей. После того, как они ее прочитали, шотландка убрала издание в чулан под лестницей и забыла о нем.

Позже выяснилось, что это очень редкое первое издание романа Джоан Роулинг в твердой обложке. Всего было отпечатано 500 книг, из которых в продажу поступили только 200.

Пока коллекционерам известно только 19 книг из этой серии. Их продали на аукционах за суммы от 17,5 до 69 тысяч фунтов стерлингов (от 22,3 тысячи до 88 тысяч долларов).

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