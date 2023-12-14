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Сенат США отложит каникулы из-за переговоров о помощи Украине

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  • 14.12.2023, 23:37
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Сенат США отложит каникулы из-за переговоров о помощи Украине

Сенат должен был уйти на каникулы сегодня.

Сенат Соединенных Штатов Америки решил не уходить на каникулы. Демократы рассчитывают продолжить переговоры с республиканцами насчет запроса президента Джо Байдена, который включает помощь Украине.

Об этом сообщает Politico.

«Ожидается, что после заседания фракции мы вернемся на следующей неделе и попытаемся закончить это дело (переговоры с республиканцами о границе - ред.)... И, надеюсь, будет, за что голосовать», - рассказал сенатор-демократ Кори Букер.

Как напоминает Politico, Сенат должен был уйти на каникулы еще сегодня, 14 декабря. Но лидер демократов в Сенате Чак Шумер собрал заседание фракции и сообщил, что переговоры о границе — вопросе, который препятствует выделению Украине более 60 млрд долларов нового финансирования — продвигаются достаточно быстро, чтобы продолжить работу верхней палаты Конгресса.

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