В Беларуси запретили «То, чего хочет мужчина» 15.12.2023, 1:06

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Дважды.

В Беларуси запретили продажу двух видов туалетной воды «То, чего хочет мужчина». Такое решение принял Госстандарт.

Парфюм продавался во флаконах, стилизованных под водочные бутылки известных брендов. Один назывался «То, чего хочет мужчина Smirnoff parfum», другой — «То, чего хочет мужчина Grey grouse parfum». Однако претензии у профильных специалистов возникли не к форме, а к содержанию.

Выяснилось, что туалетная вода не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза по безопасности парфюмерно-косметической продукции — в ее производстве использовался запрещенный ингредиент.

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