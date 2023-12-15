Украина получила второй Patriot и ракеты от Германии 15.12.2023, 3:12

Что в новом пакете военной помощи.

Германия передала Украине вторую систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Также страна передала ракеты для Patriot.

Кроме того, в пакет вошли девять гусеничных вездеходов Bandvagn 206, три беспилотных машины для разминирования, восемь тягачей Zetros и четыре прицепа для тягачей 8x8 HX81.

Из боеприпасов ФРГ передала 7390 снарядов для артиллерии калибра 155-мм и 47 000 снарядов калибра 40-мм в гранатометы.

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