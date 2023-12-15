Bild: Путин намерен продолжать войну до 2026 года и захватить два крупных города 2 15.12.2023, 8:04

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Немецкие разведчики раскрыли подробные планы Кремля по Украине.

Российские власти собираются затянуть войну до 2026 года, пишет Bild со ссылкой на источники в разведке.

Путин, по данным источников издания, рассчитывает на снижение поддержки Украины со стороны Запада. Кроме того, российские власти планируют имитировать стремление к переговорам, но на самом деле Кремль не планирует договариваться с украинским руководством и разрабатывает новый среднесрочный план войны.

До конца 2024 года Путин рассчитывает установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями и довести армию РФ до реки Оскол в Харьковской области. Затем до конца 2026 года он планирует наступать на запад, захватив большую часть Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей, в том числе их столицы. На Херсонском фронте планируется удерживать оборону по Днепру, не наступая на правый берег, на Херсон или Одессу. «Все восточные территории левее Днепра должны быть завоеваны в течение 36 месяцев, — заявил источник Bild. — Тогда река станет новым фронтом». По его данным, Путин готов ежегодно терять в Украине до 100 000 военных.

Ранее сегодня Путин заявил, что в общей сложности сейчас на фронте находятся 617 000 российских военных. Почти 40% участников военных действий — мобилизованные. По данным американской разведки, к началу декабря 2023 года потери российской армии в Украине, включая убитых и раненых, достигли 315 000 человек. Это 90% личного состава армии, которую Кремль собрал для начала вторжения в феврале 2022 года. Ее численность разведка США оценивала в 360 000 солдат.

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