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«Вот тебе украинская фига»: в ГУР мощно ответили Путину

  • 15.12.2023, 8:19
  • 4,258
«Вот тебе украинская фига»: в ГУР мощно ответили Путину

Главу РФ поставил на место высокопоставленный украинский разведчик из Одессы.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ответили российскому диктатору Владимиру Путину на заявления, что Одесса – «российский город». Там предложили главе Кремля разве что «украинскую фигу».

Такой жест показал Путину в эфире национального телемарафона представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов, который сам родом из этого приморского города. Предварительно он извинился за «нетелевизионную картинку».

Напомним, на «прямой линии» с народом 14 декабря Путин уже в который раз продолжил уверять россиян в том, что они с украинцами – один народ, а Одесса – это «российский город».

«Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, потому что это исторически российские территории... К чему здесь Украина, она к Причерноморью не имеет никакого отношения. Одесса – вообще российский город», – заявил российский диктатор.

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