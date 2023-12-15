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Анна Фотыга: Николай Статкевич должен быть безоговорочно освобожден прямо сейчас

  • 15.12.2023, 8:24
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Анна Фотыга: Николай Статкевич должен быть безоговорочно освобожден прямо сейчас

Евродепутат обратилась к режиму Лукашенко.

Депутат Европейского парламента, экс-министр иностранных дел Польши Анна Фотыга требует от режима Лукашенко немедленно освободить лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича и других политзаключенных. Она сравнила происходящее в Беларуси с военным положением в Польше в 80-х годах:

— «Руки нарушителей спокойствия должны быть связаны», — объявил Ярузельский, лидер коммунистической военной хунты, введя военное положение в Польше 13 декабря 1981 года.

42 года спустя, в наши дни, те же методы использует узурпатор Лукашенко против невинных людей.

Где Николай Статкевич и другие оппоненты режима? Все политзаключенные должны быть освобождены безоговорочно сейчас. Мы должны сделать все возможное, чтобы достичь этой цели и помочь их семьям. Мы должны проявить эту солидарность.

Напомним, о лидере белорусской оппозиции Николае Статкевиче ничего неизвестно более 300 дней.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина потребовала от белорусских властей опровергнуть полученную от нескольких источников информацию о возможной смерти в тюрьме Николая Статкевича.

«Покажите Николая Статкевича, если он жив, его самому близкому и родному человеку — Марине Адамович. Разрешите им свидание или хотя бы видеозвонок!

В противном случае ваше молчание будет означать, что источники правы и на совести Лукашенко и его карателей смерть еще одного политзаключенного», — заявила Наталья Радина.

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