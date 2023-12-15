«Докатилась десантура»: пленный оккупант рассказал о поражении от ВСУ в Крынках 2 15.12.2023, 8:29

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Из целой штурмовой роты россиян погибли почти все.

Пленный российский десантник рассказал о разгроме его подразделения в Крынках, где из целой роты погибли почти все.

Взятый в плен ВСУ российский зэк рассказал, что целое подразделение 83-й десантно-штурмовой бригады армии РФ погибло в ходе попытки российских военных наступать в Крынках (левобережная часть Херсонской области).

На допросе пленный (Никитин Александр Сергеевич 1979 г.р. из Находки) рассказал, что он был 5 раз судим за воровство и разбой, однако решил подписать контракт с ВС РФ и отправился служить в 83-ю одшбр.

В ходе наступления в Крынках из целой роты он один смог выжить - 12 его сослуживцев погибли.

Фрагмент видео допроса публикует телеграм-канал «Украина 365».

В Сети отмечают, что российская армия испытывает тяжелые времена. Большая часть ее погибла в Украине за 2 года войны и теперь ВС РФ вынуждены включать в ряды элиты – ВДВ - зэков.

«Докатилась десантура. «Элита» пыталась штурмовать Крынки несколько дней назад, этот выжил единственный из всей роты. Конечно, очень интересную «элиту» набирают сейчас в российское вдв, мда уж…», - пишут в Сети.

Напомним, 11 декабря оккупанты из 238-го десантного полка понесли большие потери в живой силе и технике при попытке выбить ВСУ из Крынок.