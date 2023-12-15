Стало известно, кто выгнал Орбана из зала во время голосования по переговорам ЕС с Украиной 15.12.2023, 8:41

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Идея возникла не спонтанно.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала во время заседания Европейского Совета, на котором было принято решение начать переговоры с Украиной о членстве. Пойти на такой шаг Орбану «посоветовал» канцлер Германии Олаф Шольц.

Об этом сообщило издание Politico с ссылкой на источники, проинформированные о переговорах. В течении нескольких часов сложных дискуссий премьер-министр Венгрии сдерживал принятие решения своим вето, не смотря на то, что другие лидеры выступали против его позиции единым фронтом.

В ходе переговоров Шольц сказал Орбану, что, если он действительно не желает соглашаться, он может покинуть зал заседания, чтобы лидеры ЕС могли принять единогласное решение о начале переговоров с Украиной в его отсутствие.

Один из собеседников журналистов отметил, что это предложение не появилось спонтанно, а было согласовано в ходе предыдущих обсуждений.

Другой источник сказал, что Орбан «на мгновение отсутствовал в зале в заранее согласованной и конструктивной манере».

Отметим, что Виктор Орбан, которого называют другом российского диктатора Путина, в самом начале заседания заявил, что Будапешт будет блокировать и выделение финансовой помощи Украине из бюджета ЕС, и начало переговоров о вступлении страны в блок. Он заявил, что Украина якобы «не заслуживает» этого.

Руководители стран-участниц саммита единым фронтом выступили против позиции венгерского премьер-министра. Подобный напор пришелся Орбану не по душе и он вынужден был покинуть сессионный зал именно в части, где проходило голосование по Украине.

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