Беларусь выдвинула России новый вариант роста платы за транзит нефти 15.12.2023, 8:47

Фото: Reuters

Дружба — это одно, а нефтепровод «Дружба» — совсем другое.

Беларусь предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу. Для северной ветки нефтепровода «Дружба», по которой сейчас идет только казахстанская нефть, Минск предлагает повысить тариф на 43%, а для южной, по которой продолжаются поставки нефти из России, — на 14,5%.

Прежнее предложение предполагало рост тарифа по обеим веткам в 1,8 раза и не устраивало Россию. В «Транснефти» указывают, что готовы обсуждать тарифы на южном направлении, но их согласование по северной ветке не в компетенции компании, пишет «КоммерсантЪ».

Оператор белорусской нефтетранспортной системы «Гомельтранснефть Дружба» направил 17 ноября «Транснефти» письмо с предложением поднять тарифы на транзит нефти по своей территории с 1 февраля 2024 года. Так, стоимость прокачки по северному направлению Унеча-Адамово (идет через Беларусь в Германию) белорусская сторона просит повысить на 43,4%, до 653,8 руб. за тонну, а по южной ветке Унеча-Броды (через Беларусь и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию) — на 14,5%, до 195,8 руб. за тонну.

В письме отмечается, что «непредвиденные обстоятельства» привели к снижению грузооборота по транзитным направлениям почти в пять раз по сравнению с 2022 годом, в том числе на Адамово — в 17 раз. Речь идет об отказе Польши и Германии принимать российскую нефть на фоне введения санкций. На данный момент по северной ветке «Дружбы» в Европу идет только нефть из Казахстана. При этом затраты на содержание трубопроводной системы и инвестиционные затраты Беларуси не покрываются.

В «Транснефти» «Ъ» подтвердили получение письма. Там отметили, что готовы обсуждать их изменение на южной ветке «Дружбы», по которой идет транзит российской нефти. Но тарифы по прокачке казахской нефти по северной ветке — не в их компетенции.

Напомним, ранее в Беларуси предлагали повысить тариф в 1,8 раза как для северной, так и для южной ветки «Дружбы» — это предложение не устроило Россию.

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