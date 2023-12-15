закрыть
15 декабря 2023, пятница, 9:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путина жестко обидели

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 15.12.2023, 8:53
  • 1,174
Путина жестко обидели

В Кремле притихли, только главное кресло скрипит.

Западный мир словно сговорился подпортить выступление «великого геополитика» перед народом. В день, когда Путин четыре часа «переливал воду из пустого в порожнее», были нанесены два удара.

Под вечер пришла новость о том, что Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Здесь, конечно, одновременно «большой привет» нищим Южной Осетии и Абхазии вместе с их кремлевскими поводырями.

А ранее грянуло сообщение для любителей противостоять «расширению НАТО на восток», загнавших своей спецоперацией Финляндию в НАТО. Об этом провале Путина, Лаврова и других надо прочитать всем, кто еще им доверяет. Как раз накануне выборов президента 17 марта 2024 года.

США заключили соглашение об оборонном сотрудничестве с Финляндией. Соглашение позволяет США хранить оружие на территории Финляндии, а также США получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.

Что же, день прошел бурно. В Кремле, наверное, притихли. Только кресло злобно скрипит под главным руководителем страны. Пора бы уже Бастрыкину старину Джо в розыск объявить. Совсем распустился. Что себе позволяет?!

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип
Вольный козак Василь Кухарский
Вольный козак Василь Кухарский Наталья Радина