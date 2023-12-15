Путина жестко обидели Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

15.12.2023, 8:53

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В Кремле притихли, только главное кресло скрипит.

Западный мир словно сговорился подпортить выступление «великого геополитика» перед народом. В день, когда Путин четыре часа «переливал воду из пустого в порожнее», были нанесены два удара.

Под вечер пришла новость о том, что Грузия получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Здесь, конечно, одновременно «большой привет» нищим Южной Осетии и Абхазии вместе с их кремлевскими поводырями.

А ранее грянуло сообщение для любителей противостоять «расширению НАТО на восток», загнавших своей спецоперацией Финляндию в НАТО. Об этом провале Путина, Лаврова и других надо прочитать всем, кто еще им доверяет. Как раз накануне выборов президента 17 марта 2024 года.

США заключили соглашение об оборонном сотрудничестве с Финляндией. Соглашение позволяет США хранить оружие на территории Финляндии, а также США получат доступ к 15 военным базам на территории Финляндии.

Что же, день прошел бурно. В Кремле, наверное, притихли. Только кресло злобно скрипит под главным руководителем страны. Пора бы уже Бастрыкину старину Джо в розыск объявить. Совсем распустился. Что себе позволяет?!

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

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