Тертель снова опозорился 9 15.12.2023, 9:02

7,308

Три заявления, ставящих его компетентность под вопрос.

Руководитель КГБ после долгого перерыва вновь напомнил о себе абсурдными высказываниями.

Сайт UDF перечисляет небылицы от Ивана Тертеля: часть из них выглядела смешно уже в момент озвучивания.

Об отношениях с Польшей и белостоксой хоругве

Начнем со свежих высказываний руководитель КГБ. 13 ноября Тертель заявил, что в стане белорусских «беглых» в Польше фиксируются полупанические настроения, которые связаны с формированием нового польского правительства.

«Они были очень серьезно связаны с политической силой, которая ушла в прошлое. Там были серьезные финансовые злоупотребления. Сейчас идет попытка найти людей, которые могли бы повлиять на позицию новых польских властей. Для беглых самое страшное - установление нормальных отношений между нашими государствами. Это самое болезненное для них», – отметил Тертель.

Заявление руководителя КГБ прозвучало довольно комично с учетом того, что на этот момент уже было хорошо известно, что новым руководителем МИД Польши стал Радослав Сикорский, известный своими резкими высказываниями в адрес Александра Лукашенко.

Кроме того, 13 ноября Тертель заявил, что в Польше действуют 7 белорусских хоругвей, которые готовятся к проведению терактов в Беларуси, и что самая агрессивная из них — белостокская, которой руководит выпускник Военной академии Беларуси Руслан Асадулаев с позывным Шляхтич.

Но в пресс-службе Белостокской гренадерской хоругви «Зеркалу» рассказали, что Руслан Асадулаев с позывным Шляхтич уже давно не руководит этой организацией. И добавили:

«Церцель не валодае актуальнай інфармацыяй пра колькасць харугваў у Польшчы».

О переломе в войне России против Украины

Год назад руководитель КГБ сделал смелый прогноз, анонсировав скорую победу РФ в войне.

«Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент», – предсказал Тертель.

Забавно, что примерно через месяц после этого заявления, ВСУ освободили Херсон – единственный областной центр, захваченный россиянами после полномасштабного вторжения.

На дворе уже не февраль, а декабрь 2023 года, а «переломного момента» в войне все не видно – российские войска в основном думают лишь над тем, как удержать оккупированные территории.

О суде над Бабарико

В декабре 2020 года руководитель КГБ приехал на «Гродно-Азот» с лекцией, где проявил себя как неопытного пропагандиста. Тертель раз за разом провоцировал зал неумелыми высказываниями вроде того, что убитый участник протестов Александр Тарайковский был наказан за то, что «нагло стоял перед милицией».

А убийство Романа Бондаренко он прокомментировал словами:

«Человек погиб? Какой? Бондаренко? Проводится проверка. Давайте не выпячивать ситуацию, пока не разберутся соответствующие органы».

А когда у Тертеля с издевкой спросили, где же те «русские кукловоды», которые по словам силовика, стояли за арестованным Виктором Бабарико, руководитель КГБ не придумал ничего лучшего, как пообещать:

«Кукловодов русских вы увидите, товарищ Бабарико пойдет в суд, все это будет гласно и открыто».

Это обещание, конечно, не было выполнено.

Зачем Тертель делает абсурдные заявления, которые бьют по его авторитету и ставят компетентность силовика под вопрос, пока остается загадкой. И другие силовики выступают с лживыми пропагандистскими высказываниями, но они хотя бы как-то связаны с реальностью и не выглядят настолько нелепыми.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».