«Не раз доказали, на что способны»: Зеленский прокомментировал историческое решение ЕС по Украине 15.12.2023, 9:11

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Политик записал видео из Львова.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал историческое решение Европейского Совета о начале переговоров с Украиной о членстве в блоке. Он назвал этот результат сильным и важным не только для украинского государства, но и всей Европы.

Политик подчеркнул, что дальше Украину ждут и другие важные решения, в частности о полноправном членстве в Евросоюзе. Видеообращение Зеленского в конце 659-го дня войны с Россией опубликовано на его официальном канале на Youtube.

«Благодарю всех, кто поддержал, выполнил именно то, о чем мы договаривались. Спасибо всем в Украине – нашей команде, всем, кто сделал все необходимое. Рекомендации Еврокомиссии мы выполнили, сомнения мы сняли. Сегодня – решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. После этого шага еще будут следующие. Это будет большая работа – интегрировать государство, все институции, все нормы в Евросоюз, но сделаем. Украина уже не раз доказывала, на что мы способны. Будет и другое победное решение – будет время, когда сможем отпраздновать вступление Украины в Евросоюз», – подчеркнул президент Украины.

Он поздравил украинский народ с таким важным для нашей страны решением и отдельно поблагодарил каждого и каждую, кто неустанно сражается за Украину.

«Я хочу особо поблагодарить всех наших ребят, всех мужчин и женщин, которые бились и бьются ради Украины, которые сейчас в боях, которые защищают волю Украины, которые помогают нашим воинам – лечат, тренируют, завозят оружие, производят оружие. Все, чего мы достигаем, было бы невозможно без той героической смелости наших людей, нашего народа, которая вдохновляет весь мир», – отметил политик.

Зеленский сообщил, что вернулся в Украину и сейчас находится во Львове. Президент Украины кратко рассказал о результатах своих рабочих визитов в страны-партнеры, где была объявлена новая помощь для Украины.

По словам главы украинского государства, пакетов помощи для нашей страны будет больше.

«Пакетов поддержки будет больше. Был хороший саммит с северными странами. Наши друзья, я благодарю вас за поддержку. Дания, пакет на миллиард долларов для защиты неба, артиллерия, многое другое. Норвегия, новый пакет – более 400 миллионов долларов, в частности ПВО. Финляндия тоже готовит новый пакет. Исландия готовит программу долговременной финансовой поддержки. Швеция, тоже новый пакет. Есть сильное заявление саммита Украина + Северная Европа. Еще один политический снаряд, приближающий нашу победу», – отметил Зеленский.

Также он прокомментировал визит в США и переговоры с главой Штатов Джо Байденом и обеими партиями. Президент уверен, что Конгресс в ближайшее время примет запрос американского президента с дополнительным финансированием для Украины.

«Соединенные Штаты. Сегодня был на базе в Висбадене в Германии. Там расположено командование войск США в Европе и Африке. Мощно. Там наши ребята, военные работают. Были встречи с партнерами, которые нас усилят. Визит в Вашингтон. Президент Байден, его команда, министр Остин, генерал Бруан, Конгресс, обе партии, спикер Джонсон… Я слышал слова уважения к нашему народу, к нашей борьбе, важные советы, договоренности… Благодарю всех за поддержку и продолжаем работу. Ожидаем, что Конгресс в ближайшее время примет необходимое решение. Мы должны победить! Что бы ни происходило – работаем, бьемся и увеличиваем силу Украины. Верьте в свои силы!», – подытожил Зеленский.

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