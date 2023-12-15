Всемирный банк раскрыл гигантские долги Лукашенко перед Россией

Всемирный банк раскрыл гигантские долги Лукашенко перед Россией9
- 15.12.2023, 9:16
- 8,808
Названа впечатляющая сумма.
В общей сложности 37 государств имеют непогашенную задолженность перед российскими кредиторами. Крупнейшая из них — у Беларуси. Такие данные приводит РБК со ссылкой на ежегодную публикацию Всемирного банка по долговой статистике развивающихся стран.
Крупнейшими должниками перед Россией на конец 2022 года были:
Беларусь — 8,24 млрд долларов;
Бангладеш — 5,86 млрд долларов;
Индия — 3,75 млрд долларов;
Египет — 1,82 млрд долларов;
Вьетнам — 1,39 млрд долларов.
В 2022 году, как следует из данных ВБ, российские кредиторы предоставили суверенным и квазисуверенным (под госгарантии) заемщикам примерно 4,26 млрд долларов, в том числе 1,3 млрд долларов Беларуси.
Как пишет ВБ, в составе государственного и гарантированного государством долга Беларуси 43% обеспечивает Россия.
В прошлом году Беларусь также была крупнейшей должницей России.