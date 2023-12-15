Всемирный банк раскрыл гигантские долги Лукашенко перед Россией 9 15.12.2023, 9:16

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Названа впечатляющая сумма.

В общей сложности 37 государств имеют непогашенную задолженность перед российскими кредиторами. Крупнейшая из них — у Беларуси. Такие данные приводит РБК со ссылкой на ежегодную публикацию Всемирного банка по долговой статистике развивающихся стран.

Крупнейшими должниками перед Россией на конец 2022 года были:

Беларусь — 8,24 млрд долларов;

Бангладеш — 5,86 млрд долларов;

Индия — 3,75 млрд долларов;

Египет — 1,82 млрд долларов;

Вьетнам — 1,39 млрд долларов.

В 2022 году, как следует из данных ВБ, российские кредиторы предоставили суверенным и квазисуверенным (под госгарантии) заемщикам примерно 4,26 млрд долларов, в том числе 1,3 млрд долларов Беларуси.

Как пишет ВБ, в составе государственного и гарантированного государством долга Беларуси 43% обеспечивает Россия.

В прошлом году Беларусь также была крупнейшей должницей России.

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