Самый надежный способ: что делают белорусы, чтобы легко открыть шенген 15.12.2023, 9:31

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Кажется, найден гарантированный вариант попасть в Европу.

Если выбирать автобусный тур в Европу, минимум в половине случаев можно встретить пометку «Только для туристов с визами». Смахнув скупую слезу от обидной, хоть и легко объяснимой дискриминации, найти подходящий вариант для «безвизовиков» вы все-таки можете. Правда, часто записываться на такую поездку (и оплачивать тур) приходится за полгода. Зато получение визы кажется гарантированным.

Журналисты onliner.by разузнали у тех, кто воспользовался этой опцией, о плюсах и подводных камнях.

Во всех историях речь будет идти про шенгенские, а не национальные визы, но для удобства будем называть их по стране, выдавшей шенген. Каждой героине сама виза обошлась ровно в €35, а в путешествиях все они побывали в течение последних двух месяцев.

Дарья, венгерская виза

— За последние полтора года я открывала шенген трижды. Из этого можно сделать вывод, что удача была не на моей стороне. Хотя те, кто получал отказ, со мной точно не согласятся. Краткая история визовых побед в паспорте выглядела так: два греческих «мультика» на две недели и итальянская «однократка», зато на три!

Перспектива очередного бесконечного «накликивания» записи на самостоятельную подачу и сбора документов заставляла глаз заранее подергиваться. Поэтому я решила поискать альтернативные варианты. Друзья шокировали историями о том, что только запись в итальянское посольство у агентств стоит €300. А результат — виза на несколько месяцев. И я подумала, что можно немного добавить и за эти деньги уже поехать в тур. Заодно и на подачу запишут, и с оформлением документов помогут.

Я отношусь к тем людям, которых иногда иронично называют коллекционерами стран. Да, мне принципиально бывать в новых местах. А поскольку много куда я уже успела съездить, выбор направлений был небольшой. Я рассматривала тур Италия — Франция — Монако, для которого визу должно было открывать посольство Франции. О его лояльности как раз ходили легенды. Но график туров не совпал с моим.

А потом я наткнулась на поездку Германия — Швейцария — Чехия. Решить судьбу моих будущих путешествий должны были представители Венгрии. В нескольких турфирмах мне отказали: мол, все слоты уже заняты. А в одной подтвердили: заветные места еще есть. Это было за полтора месяца до начала тура. Как я позже узнала, настолько поздно записаться на тур с подачей на визу практически невозможно.

Нас сразу предупредили, что есть вероятность подаваться через посольство и через визовый центр — через визовый центр гораздо дороже. Но тут уж как повезет, повлиять на это было нельзя. Нам повезло: на подачу нас записали в посольство, и виза стоила всего €35, а не в 10 раз дороже. Подавать документы нужно было лично. Причина — сдача биометрических данных, но приходить нужно было всем, даже тем, кто уже сдавал «пальчики». Из удивительного — нужна была только справка с работы, а выписку со счета брать не понадобилось.

Рассматривали документы две недели. В моем паспорте оказалась виза на год. Не знаю, повлияло ли это на что-либо, но на всякий случай я приложила годовой литовский шенген из предыдущего паспорта, который закончился еще в 2020-м. Моей подружке открыли визу на три недели. Но ее визовая история была краткой: неиспользованный литовский шенген на три месяца, датированный 2019 годом.

Как мы позже выяснили, многие другие туристы тоже решили отправиться в эту поездку как раз ради открытия визы. Результат был самый разный: от визы только на даты тура до двух лет. Но это у тех, у кого уже были такие продолжительные визы в паспорте. Возможно, кому-то открыли и на пять лет, соцопрос по всему автобусу я не проводила. Но от знакомых о таких легендарных венгерских визах я слышала.

Тур состоялся в конце ноября. Стоил он больше €500, но это же Швейцария. Хотя, если рассуждать, какие дешевые билеты можно было бы найти самостоятельно… Но это уже совсем другая история. По крайней мере есть возможность ездить в более бюджетные самостоятельные путешествия в ближайший год. Так что я на 100% довольна, что удалось заполучить визу таким способом.

Маршрут: Нюрнберг — Цюрих — Женева — Берн — Прага.

Цена тура: €560 + доплаты.

Срок визы: 1 год.

Анастасия, французская виза

— Тур на последние числа октября мы бронировали в начале апреля — это были самые ранние даты именно с возможностью подачи на визу. То есть даже при самом большом желании на лето мест уже не было. Бронь на подачу в посольство прислали в начале июня.

Мы выбрали автобусный тур Берлин — Амстердам — Брюссель — Париж — Люксембург. Целью было в том числе получение визы для дальнейших путешествий. Когда начали рассматривать варианты, оказалось, что сделать визу через агентство стоит около €500, а съездить в тур — €570. К тому же подкупила подача через посольство. По слухам (но я в это верю), там дают многократные визы чаще, чем в визовых центрах.

Лично у меня до этого была однократная венгерская виза, которую я получила осенью 2022 года. У ребят в компании со мной были как чистые паспорта, так и с визами — всем дали «мультик» на шесть месяцев. Все документы готовило турагентство. Я сделала только справку с работы, выписку из банка и фотографии.

В туре было 34 человека, половина подавалась в один день, вторая — в другой. В нашей группе всем дали визу на шесть месяцев, в другой — всем на год. Опять же, по слухам, Франция редко дает «однократки», обычно это визы на полгода-год даже в чистые паспорта.

Мы уже планируем следующую поездку по окончании текущей визы. Подаваться через тур — самый простой и беспроблемный способ: адекватная стоимость, возможность посмотреть кучу городов и никаких головных болей с документами, все делают за тебя. Специально сохраняли все билетики как подтверждение поездки, чтобы потом снова податься на французскую визу и получить более продолжительную визу.

Стоил тур €570, плюс €35 за визу и €7 за страховку. Нам повезло с быстрым прохождением границы, поэтому еще успели заехать в Познань. Это стоило около €15. Остальные доплаты были необязательны. Сейчас они немного изменили программу и не едут в Брюссель, а посещают город в Нидерландах. Но в целом тур супер, не считая того, что все очень быстро: переезды почти каждый день.

Маршрут: Берлин — Амстердам — Брюссель — Париж — Люксембург.

Цена тура: €570.

Срок визы: 6 месяцев.

Ольга и Настасья, итальянская виза

Девушки ездили в разные поездки, но их истории довольно сильно перекликаются друг с другом. Каждую расскажем по очереди.

Ольга ездила в тур во второй половине ноября. Маршрут: Вена — Венеция — Рим — Флоренция — Зальцбург. Привлекло девушку то, что ни в одном из этих городов она не была, а цена показалась вполне адекватной: €460 за проезд, ночевки в отелях, завтраки и частично обзорные экскурсии по городу.

Плюс Ольга рассчитывала, что сможет открыть шенген на три или шесть месяцев. Хотя визовой истории за последние пять лет не было: последний шенген закончился в 2018 году. Увы, в посольстве Италии в Минске ей открыли однократную визу на 10 дней под даты поездки.

— От знакомых слышала, что подача в итальянское посольство под ключ (запись, формирование пакета документов) стоила около €300. Из моей группы знаю только один случай: девушке в чистый паспорт открыли мультивизу, но тоже на 10 дней.

Планирую через какое-то время опять подать документы в итальянское посольство. Шансы на мультивизу сейчас выше, так как у меня есть доказательства посещения Италии. Судя по информации в чатах, после однократной могут дать визу на три месяца.

Маршрут: Вена — Венеция — Рим — Флоренция — Зальцбург.

Цена тура: €460.

Срок визы: 10 дней.

Настасья побывала в Италии в начале ноября. Совместную поездку предложили родители, так как уже ездили от этой турфирмы, а у нее действует система скидок для постоянных клиентов.

— Тур был привлекателен тем, что в нем четко значилось: он подходит и для туристов с действующим шенгеном, и для тех, у кого визы нет. Обещали взять все заботы с открытием на себя. У меня в этом паспорте виз не было — вариант отличный. Но при этом стояла четкая дата последнего срока подачи для тех, у кого нет визы: 21 июля.

При этом личная подача была только в ноябре. Во вторник подача, в пятницу выезд. Но все успели сделать за три дня. Кто хотел, мог забрать документы сразу в посольстве, остальным паспорта раздавали в автобусе. Родители Настасьи оформили тур раньше, поэтому и в посольстве оказались не в последние дни перед выездом.

Сама поездка длилась восемь дней. Девушке поставили разовую визу на месяц в пустой паспорт. Родителям по этой же путевке с большим количеством виз в паспорте открыли «мультик» на три месяца. Но другим туристам из автобуса открывали и на два года.

Стоил тур чуть больше €320 плюс обязательная доплата €99: городские налоги и услуги гида на всем пути следования. Входные билеты в музеи нужно было оплачивать отдельно.

Маршрут: Прага — Верона — Рим — Ватикан — Пиза — Флоренция — Венеция с выездом через Вильнюс.

Цена тура: €320 + €99.

Срок визы: 1 месяц.

А на какой тур можно записаться прямо сейчас?

Журналисты решили выяснить, на какой тур при условии открытия визы можно записаться прямо сейчас, и под видом потенциальных путешественников позвонили в несколько минских турфирм.

— Самый надежный вариант — это Франция. Обычно ставят не меньше чем на полгода. До конца этой недели еще можно записаться на поездку 11 февраля, со следующей — на 3 марта. Что касается Италии, то есть места даже на январь. Если уже была итальянская виза, неплохие шансы на «многократку». Но никаких гарантий. Венгрия — это лотерея: ставят как на даты поездки, так и на несколько лет.

Конкретно сказать, когда будет подача, если записаться сейчас, мы не можем. Но на этой неделе был случай: туристы купили тур в понедельник, а в четверг уже пошли подаваться на визу, — рассказали нам в «Первой туристической компании».

Франция, Италия и Венгрия — три основных «поставщика» виз под автобусные туры, даже если основной страной по маршруту будет Чехия, Швейцария или Германия. Гарантия того, что визу под тур откроют, практически 100%. А вот на сколько — вопрос, сильно зависящий от удачи.

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