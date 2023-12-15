Новшества по больничным в Беларуси внезапно отложили
- 15.12.2023, 9:36
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В чем причина?
Изменения по больничным для белорусов вступят в силу с 1 июля 2024 года, а не с 1 января, как анонсировали раньше.
Это связано с просьбами компаний увеличить время тестирования программ для передачи информации в ФСЗН. Соответствующее постановление Совмина №877 принято 12 декабря, сообщает onliner.by со ссылкой на Минтруда.
Также в документе предусмотрены новые нормы.
Больничные для тех, кто работает по совместительству без основной работы. Новшество касается людей, у которых нет основной работы, но есть подработка. Если такие люди заболеют или будут в отпуске по беременности, им можно взять больничный по одному из мест работы по совместительству (на выбор).
Дооформление больничных во время проверок. При обнаружении ошибок в оформлении больничных проверяющий должен передать их в бухгалтерию для исправления до окончания проверки.
Если там откажутся исправлять ошибки, проверяющий может не принять к зачету выплаченные пособия, которые работодатель должен будет вернуть. При этом из зарплаты сотрудника они удерживаться не будут.