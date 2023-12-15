«Рубля не найдется?»: в Минске пошли на хитрый «трюк» с бесплатными парковками 15.12.2023, 9:46

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Стало известно, где именно их закроют шлагбаумами.

Самые популярные бесплатные парковки в столице закроют шлагбаумами. Так хотят решить проблему перегруженных транспортом улиц. Издание Tochka.by узнало, каких мест коснутся изменения.

Некоторые бесплатные парковки перекроют шлагбаумами и переведут в раздел платных для того, чтобы снизить экологическую и транспортную нагрузку на уличную сеть города, особенно в центре.

«Мы выяснили, что, как только появляется платная зона, треть мест сразу освобождается», — рассказал Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы».

В ближайшее время платной станет парковка возле Национальной библиотеки. Жители «Маяка Минска» и посетители Dana Mall явно расстроятся. Еще одна платная зона появится с тыльной стороны вокзала, на Дружной. Закроют шлагбаумом и односторонний проезд к парку Горького со стороны площади Победы — там сейчас платная, но открытая зона.

В настоящее время на открытых уличных парковках тариф — 1 рубль за час. На парковках под шлагбаумом — 2 рубля за час. С 18.00 до 09.00 и в выходные дни — бесплатно. Оплатить парковку можно через USSD-запрос, платежный терминал, по СМС, с мобильного или интернет-банкинга и через приложение.

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