Брежнев бы очень удивился Телеграм-канал «СерпомПо»

15.12.2023, 9:54

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Правда, есть нюанс.

Скрепный люд может открывать шампанское – у американского «недруга» космические проблемы. НАСА фиксирует перебои со связью с зондом «Вояджер-1».

Правда, есть нюанс. Как любят говорить пропагандисты, «не все так однозначно».

«Вояджер-1» был запущен в космос в 1977 году, аккурат в то время, когда Валентина Терешкова предлагала поправку еще в советскую, брежневскую Конституцию «развитого социализма», а Леонид Ильич просил учесть.

«Вояджер-1» был рассчитан на 5 лет, но путешествует едва не полвека, передавая сведения о космическом пространстве. «Чудо враждебной техники» - говорил герой замечательного мультфильма «Тайна третьей планеты».

Многое изменилось с 1977 года. К числу того, что неизменно, относятся летящий в космосе «Вояджер-1» и Терешкова, предлагающая поправки в Конституцию. Правда, другого государства. Если бы Леониду Ильичу в 1977-м об этом рассказали, он бы очень удивился.

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