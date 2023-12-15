Как легко разогреть еду без плиты и микроволновки 15.12.2023, 9:59

Раскрыт секрет стюардесс.

В наше время плита, духовка, микроволновка являются неотъемлемой частью кухонного оборудования. Однако, иногда возникают ситуации, когда нет возможности воспользоваться этими устройствами для подогрева еды. Поэтому важно знать и другие способы, которые позволят вам разогреть любимое блюдо. Один из секретов раскрыла стюардесса.

Бортпроводница Джейд Наоми в своем TikTok поделилась трюком с разогревом еды, который использует она и ее коллеги, когда на борту самолета нет элементарного кухонного оборудования.

Этот лайфхак очень простой. Он будет полезен в любом месте, где нет доступа на кухню или он ограничен, а холодную еду есть не хочется.

Для того, чтобы разогреть блюдо, понадобится лишь горячая вода и несколько обычных полиэтиленовых пакетов.

Сначала поместите продукты в контейнер, а затем — в пакет, и плотно его завяжите. Поместите такой пакет в другой пакет и залейте его горячей водой. Можно использовать третий пакет, чтобы защитить все от протекания воды. Теперь остается только ждать, и через 30-45 минут блюдо готово!

Автор ролика призналась, что это неудобно, но если она хочет поесть горячей еды, то предпочитает использовать вышеописанный метод, а не есть холодную еду, которую обычно есть в самолете.

Многие комментаторы были в шоке от таких условия. Другие отметили, что трюк показался им интересным и они хотели бы его использовать при возможности.

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