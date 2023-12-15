Запрет алмазов и не только: ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России 15.12.2023, 10:01

Накануне подобные ограничения ввела Япония.

В ЕС достигли политического согласия по 12-му пакету санкций против РФ. Официально его могут принять уже в ближайшие дни. Следующие санкции могут быть приняты через несколько месяцев.

Об этом журналист «Радио Свобода» Рикардо Йозвяк написал на своей странице в X (бывший Twitter). По его словам, во вторую годовщину полномасштабного вторжения, в феврале 2024-го, может быть принят еще один пакет. Однако это может быть последний пакет санкций за длительный период.

Ранее Reuters сообщал, что страны ЕС стремятся усложнить обход существующих санкций, включая ограничение цен на нефть G7. Мол, текст пакета санкций включает более жесткие меры по тому, как доказать, что российская нефть торгуется ниже потолка, поскольку соблюдение требований ослабло в последние месяцы.

Первоначально Еврокомиссия хотела запретить продажу старых танкеров российским организациям или для их использования в России, а также организациям, которые могут использовать танкеры для обхода ограничения цен на нефть G7, но этот пункт был отвергнут. Один из источников сообщил, что средиземноморские страны с сильными судоходными компаниями озабочены тем, что эти меры могут поставить его в невыгодное конкурентное положение.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель вместе с Еврокомиссией предложили:

ввести санкции против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины;

принять новые запреты на импорт и экспорт;

усилить «потолок» цен на нефть и противодействие обходу санкций ЕС.

Япония уже запретила алмазы из РФ

Япония ввела новый пакет санкций против России, в который вошел запрет на импорт непромышленных алмазов с 1 января 2024 года. Об этом (сообщает https://www.meti.go.jp/press/2023/12/20231215005/20231215005.html) пресс-служба министерства экономики Японии.

Япония вводит экспортные ограничения в отношении 57 российских и 27 белорусских компаний, а также ряда юридических лиц из ОАЭ, Армении, Сирии и Узбекистана за помощь РФ в уклонении от ранее введенных санкций со стороны Японии и стран-союзников.

Япония вводит санкции, включающие замораживание активов, против 35 человек и 43 организаций из РФ, непосредственно причастных к вторжению в Украину, или дестабилизации восточной Украины.

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