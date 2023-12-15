На руке советника нового президента Аргентины заметили российскую тюремную татуировку 6 15.12.2023, 10:08

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Как она появилась?

На правой руке Сантьяго Капуто, советника недавно избранного президента Аргентины Хавьера Милея, заметили татуировку в виде надписи на русском языке. Эта татуировка популярна у российских уголовников.

«Хата, дача и сберкнижка, катер, тачка и гараж успокоит мою блаж», — наколото у Сантьяго Капуто на руке (текст содержит орфографический ошибки — ред.).

Аргентинский интернет-портал Noticias объясняет, откуда политик скопировал эту татуировку:

«Капуто нравятся мотоциклы и татуировки. Его тело украшено русскими татуировками, взятыми из книги Russian Criminal Tattoo Encyclopaedia, которую ему подарил друг. Эта книга, состоящая из трех томов красного, синего и фиолетового цветов, основана на фотографиях русской мафии из прессы, вместе с описанием каждой татуировки».

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