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На Солнце произошла мощнейшая за шесть лет вспышка: чего ждать белорусам?

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  • 15.12.2023, 10:14
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На Солнце произошла мощнейшая за шесть лет вспышка: чего ждать белорусам?

Опубликован геомагнитный прогноз.

NASA сообщило, что на Солнце 14 декабря произошла мощнейшая за 6 лет солнечная вспышка, высвободившая большое количество радиационной энергии. И все это событие было заснято на видео космическим аппаратом.

Космическое агентство опубликовало в четверг снимки, которые Центр прогнозирования космической погоды NOAA назвал крупнейшей вспышкой на солнце с 10 сентября 2017 года. Ее мощность оценили как X2.8, что является одним из наиболее интенсивных уровней.

В SPWC заявили, что она была достаточно сильной, чтобы вызвать высокочастотные радиопомехи на Земле. Федеральные агентства США описали вспышку как «одно из крупнейших солнечных радионных событий, когда-либо зарегистрированных», и даже заявили, что могут быть значительные помехи радиосвязи с самолетами.

Естественно, такая вспышка может привести к магнитной буре на Земле. Но только в том случае, если солнечная плазма (CME) направится к нашей планете. Но астрономы на этот счет пока молчат.

Астрономы и физики классифицируют солнечные вспышки в соответствии с силой, при этом наименьший в классификации — это B-класс, за ним следуют C, M и, наконец, X-класс. В каждой категории вспышкам присваиваются номера, которые помогают определить их масштаб. Это означает, что показатель 2.8 находится на нижней границе сильного события.

Считается, что самой сильной солнечной вспышкой в истории наблюдений была X45, которая произошла в 2003 году, но большинство событий класса X оцениваются от 1 до 9.

Последний всплеск солнечной активности связан с пиком 25 солнечного цикла, который произойдет в 2024 году. Солнечная активность следует регулярной схеме с пиками и минимумами, происходящими каждые 11 лет. Эти циклы, известные как солнечный максимум и солнечный минимум, управляются магнитным полем Солнца.

Ожидается, что общая мощность пика нового цикла в целом будет ниже среднего, но более значительной, чем то, что наблюдалось во время прошлых солнечных пиков.

По прогнозам, геомагнитные бури на Земле ожидаются к 16 декабря.

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