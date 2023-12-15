Видеофакт: Коллеги комментируют ликвидацию оккупанта оператором дрона с позывным «Айвенго»1
- 15.12.2023, 10:20
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Эмоциональный ролик из Марьинки.
В сети опубликована видеозапись боевой работы оператора украинского дрона с позывным «Айвенго», уничтожающего оккупанта в Марьинке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи запечатленное попадание в оккупанта и коментарии украинских воинов, наблюдающие за работой коллеги-оператора.
«Настоящую выдержку и виртуозное управление дроном-камикадзе в сложных условиях демонстрирует оператор с позывным «Айвенго» и его побратимами из подразделения «Гаруда» 46-й аэромобильной бригады. Это того стоило - эффектный хедшот и минус оккупант на северо-западной окраине" (Донецкая область)», - говорится в комментарии к видео.