Путин не ответил на главный вопрос
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 15.12.2023, 10:29
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Где-то это уже было.
Четыре с лишним часа («прямолинейной» словесной шелухи Путина) перед Россией без ответа на главный вопрос: «Когда Путин, наконец, оставит в покое Россию, исчезнув с вершины власти навсегда?».
Это единственный актуальный вопрос повестки дня для России. Быстрый и положительный ответ на него открывает хоть какие-то возможности. Ответ на этот главный и единственный вопрос Путин не дал.
Выступления Путина, державные форумы, заседания - чепуха, которая там говорится, не задерживаясь в головах тех, кто это видит и тех, кто в этом участвует. Прошло и прошло.
Это мы уже видели. Так же было в исчезнувшем СССР в начале 80-х – съезды, пленумы, «дорогой Леонид Ильич», «долгие, не смолкающие аплодисменты», «все встают».
Сгинуло все без следа. И нынешнее сгинет так же.
Телеграм-канал «СерпомПо»