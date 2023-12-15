Путин не ответил на главный вопрос Телеграм-канал «СерпомПо»

15.12.2023, 10:29

4,838

Где-то это уже было.

Четыре с лишним часа («прямолинейной» словесной шелухи Путина) перед Россией без ответа на главный вопрос: «Когда Путин, наконец, оставит в покое Россию, исчезнув с вершины власти навсегда?».

Это единственный актуальный вопрос повестки дня для России. Быстрый и положительный ответ на него открывает хоть какие-то возможности. Ответ на этот главный и единственный вопрос Путин не дал.

Выступления Путина, державные форумы, заседания - чепуха, которая там говорится, не задерживаясь в головах тех, кто это видит и тех, кто в этом участвует. Прошло и прошло.

Это мы уже видели. Так же было в исчезнувшем СССР в начале 80-х – съезды, пленумы, «дорогой Леонид Ильич», «долгие, не смолкающие аплодисменты», «все встают».

Сгинуло все без следа. И нынешнее сгинет так же.

Телеграм-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».